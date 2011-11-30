中国存款准备金率近三年来首降

* 存款准备金率近三年首降

* 货币政策转向宽松,未来存准率仍有下调空间

* 利率下调可能性不大,因物价仍处高位

* 利好实体经济,有望提振股债市

采写 北京中文部; 撰写 邵晓忆

路透北京11月30日电---全球经济快速降温以及国内通胀缓解,令中国加快放松货币政策的步伐.时隔近三年之後,中国央行首次下调存款准备金率,以挽救下滑的实体经济.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.

分析人士并认为,在保持稳健的基调下,货币政策将由偏紧转向宽松.预计未来存款准备金率还可能下调;但利率下调的可能性目前看来还不大,因为物价仍在高位.

"我们认为这一轮紧缩的货币政策已经阶段性完成,即将出现拐点,"西南证券首席经济学家王剑辉称,"年内第二次下调存准的可能性不大,最快也要等到一个月到一个半月以後.如果外部环境持续恶化,明年下半年存准调整的步伐可能会加快."

中国国际经济交流中心研究员张永军亦指出,下调存准率为货币政策松动迹象,"个人认为可视作政策反转."

而渣打银行驻香港中国研究主管STEPHEN GREEN也表示,此举说明中国央行希望在12月提供更多的流动性,明确显示中国正在放松货币政策.

中国人民银行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.此前为控制通胀,中国央行去年以来已连续12次上调存准率,使大型金融机构存准率达到21.5%的历史高位;并自去年10月起连续五次加息.但自7月中旬以来一直没有出台明显的货币紧缩措施,担忧会在欧债危机损及出口之际阻碍经济增长.

虽然市场对存准率下调早有预期,但调整时间则有些出乎意外,预计明日国内股债市等金融市场均会正面反应该重大利好.而在中国央行决定宣布後,国际市场已作出积极回应,澳元及欧元兑美元均走升,美国原油期货亦由跌转升,突破每桶100美元;美国股指期货也出现大幅上扬.

**未来存准仍有下调空间**

分析人士指出,中国11月份外汇占款或继续大幅度下降及部分银行流动性吃紧,令此次存准下调早于预期.若外部经济环境持续恶化,存准调整的步伐或将加快.但由於通胀仍处於高位,降息可能性不大.

"应该是缓解一下短期资金紧张状况,但宏观政策具体要怎麽调整还需要等中央经济工作会议决定.目前看来整个需求状况都比较差,包括四季度出口,明天公布的PMI可能都会比较难看."平安证券首席宏观经济分析师孙方红称.

中国三季度GDP(国内生产总值)同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小.7月CPI涨幅曾创37个月峰值的6.5%.

中国国务院常务会议此前重申,要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,同时明确指出要坚定不移地搞好房地产调控.

"准备金率下调预示着总量调控的开始,考虑到外汇占款很有可能继续下降、银行流动性紧张格局还需要对冲,准备金率不久之後仍将下调,"申银万国首席宏观经济分析师李慧勇表示.

中国10月金融机构新增外汇占款下降近250亿元人民币,为近四年来首次下降.在外商直接投资和外贸顺差仍维持的情况下,显示资本流出中国的速度和规模增加.

不过国泰君安固定收益部研究主管周文渊认为,出现降息的概率比较低,"目前CPI涨幅仍高於一年期基准存款利率,而明年全年CPI我们预计在3%左右,和基准利率相差也不大,利率下调的空间还是比较小的."

**利好实体经济,提振股债市**

中国实体经济的加速下滑被认为是促成此次存准调降的主因之一.货币政策的放松无疑将对实体经济形成支撑,同时亦将提振近期处於震荡格局的股市与债市.

王剑辉指出,据此推测,即将公布的中国制造业采购经理人指数(PMI)将显示实体经济需要货币政策环境有所调整.而为了宏观经济能够比较稳健的发展,中国的制造业迫切需要一个稍许宽松的货币环境.

汇丰(HSBC)稍早公布的11月中国PMI初值重返萎缩区域,并创下32个月低位,也引发全球投资者对中国经济可能"硬着陆"的担忧.中国官方PMI和汇丰PMI终值均将於周四公布.

对於资本市场的影响,华融证券分析师肖波表示,市场对资金面的担忧将有所减弱,这是市场期待已久的特大利好,会有积极响应.

中国股市沪综指.SSEC周三收挫逾3%,创近四个月来最大单日跌幅.投资者经济放缓忧虑加深,且多重利空传闻也加重市场恐慌情绪.

对於债市影响,周文渊指出,由於调降存准降低了资金价格,对债市是个超乎预期的利好.此次下调或会将收益率底部继续拉低,带动整个收益率曲线继续向下突破.

"但是这次政策出来之後,会不会使得股市方向逆转?目前股市处於估值底部,同时股市历来对政策敏感,而股市大规模的反弹会不会使得机构资金从债券资产转移到股票资产,这一点对债市又是比较大的利空."他同时指出.(完)