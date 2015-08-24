中国央行亟需下调存准率 年内至少应再降150基点--中金

路透北京8月24日 - 中国大型投行--中金公司周一发布研究报告称，在中国经济迎来较持续的复苏之前，货币政策仍需维持一个宽松的态势。考虑到外汇流出可能进一步扩大等因素，央行亟需大幅下调存款准备金率，年内至少应再降150个基点。

同时，央行有足够空间可进一步扩大再贷款，激活基础货币增长。而且，适当的货币和财政扩张有助于增强市场对中国经济前景的信心，这反过来又为人民币汇率提供重要支撑。中金维持人民币兑美元汇率CNY=CFXS今年底6.45元/美元的预测不变。

以下为中金报告的要点摘录：

中国央行今年已推出一系列宽松措施来推动经济增长和再通胀，其中包括降低基准利率和存款准备金率。最近，央行又改革了人民币汇率形成机制，大幅调低了人民币兑美元中间价。

然而，广义货币增速直到最近才在货币乘数扩大的带动下有所回升，而基础货币增长仍然乏力。上半年，除2月份外各月M2同比增速均低于年度目标12%。7月份M2增速升至13.3%，但部分受到政府稳定股市相关措施的影响。同时，基础货币增长的势头继续放缓。按3个月移动平均计算，基础货币同比增速已从最近2011年的高点32.3%下滑至最近的3.53%。这背后的原因主要有两方面：

外汇占款显着减少。今年1季度中国录得981亿美元资本账户逆差，为十多年来最大单季净流出，而2季度资本净流出规模继续高达636亿美元。如果剔除较为稳定的外国直接投资，上半年短期资本流出总额高达2,475亿美元，这还不包括未反映在资本账户上的隐性流出。相应地，央行外汇占款显着下降，其中7月份降幅达创纪录的3,080亿元。

财政存款持续增加。7月份央行对非银行金融机构债权大幅增加2,000亿元，导致央行再贷款总额增加了约1,102亿元。但是，政府部门不断地把更多的资金存回央行，导致货币回笼。例如，仅7月政府在央行存款就增加了3,730亿元，足以抵消当月再贷款的货币增发效应。

往前看，我们认为，央行亟需大幅下调存款准备金率，年内至少应再降150个基点。

今年M2增速至少应达13%（高于官方目标12%），才能为放缓的经济增长提供足够的支撑。尽管出现了一些积极迹象，经济增长和再通胀的动能依然疲弱。在经济迎来较持续的复苏之前，货币政策仍需维持一个宽松的态势。

外汇流出可能进一步扩大。我们在此前的分析中预测，在外汇零流入和M2增速13%的基准情形下，央行全年需下调存款准备金率7次，每次50个基点[1]。但是，今年前7个月外汇占款已下降6,612亿元。在基准情形之上，持续扩大的外汇流出需增加至少2次存款准备金率下调。

央行的使命要求其采取果断行动以抵御通缩风险，尽管央行目前似乎仍处于犹豫观望态势。上周，面对短期利率上行，央行通过中期借贷便利（MLF）和逆回购操作向市场注入了相当规模的流动性，但并没有采取普降存款准备金率的对冲措施。央行可能担心货币宽松对资产价格的影响，但作为总量管理工具，货币政策的首要考虑应是增长与通胀目标。

就补充流动性而言，下调存款准备金率应是效率增进的政策选项。缴纳存款准备金相当于对银行进行隐性征税，所以准备金率正常化是对冲外汇流出的流动性挤压效应的明智选择。

同时，央行有足够空间可进一步扩大再贷款，激活基础货币增长。我们预计，政府未来将加大基础设施投资。定向再贷款可为公共投资提供足够的资金支持，减少公共支出对私人投资的挤出效应。我们也认为，政府应尽快降低企业部门税负，以重振私人部门的经济活动。若无相对宽松的货币环境，减税及替代政府融资会对市场流动性造成压力。

最后，适当的货币和财政扩张有助于增强市场对中国经济前景的信心，这反过来又为人民币汇率提供重要支撑。从中期来看，人民币汇率将更多地反映经济基本面。如果中国经济表现相对较好，人民币也必然会被看好。我们维持人民币兑美元汇率今年底6.45元/美元的预测不变。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。