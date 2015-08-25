即便中国央行降准 亦无助于改善股市的流动性--专家

路透上海8月25日 - 中国人民银行郑州培训学院教授王勇撰文指出，面对A股暴跌，即便央行降准，很有可能只会得到象征性的精神满足，无补于改善股市的流动性。市场不能再一味寄望利好政策，要摆脱大震荡，最终还是要靠资本市场自身紮实的努力。

刊登在上海证券报的文章并称，今天的市场状况与6月中旬已有了巨变，造成A股再度暴跌的原因是全球性的，是新兴市场金融市场出现危机苗头的共性传染性、扩散性的结果，如果金融危机或者金融风暴再次袭来，中国要比1997年甚至2008年遭受的冲击更大。

文章指出，在全球股市一片暴跌声中，沪深两市跌势与7月初的股灾相比有过之而无不及。在一片惊异之余，中国资本市场在渴盼央行降准以舒缓流动性。走过了四分之一世纪的中国资本市场尤其是股市始终都没有摆脱“政策市”的格局，但却严重缺乏政策感悟性，失去了方向感的中国资本市场患上了“政策依赖症”。

王勇认为，现在的问题就在于，外汇占款减少及银行间市场短期利率上行都会对资本市场带来负面影响。而股市和汇市又唇齿相依，股市暴跌会增加人民币贬值压力，所以，降准似乎有一箭双雕的效果。但市场更应清楚，央行究竟什么时候降准，需要考量多种影响因素，而不是纯粹为了增补股市流动性的需要（当然，发生股灾时采取的救市措施例外）。

更何况，在当前的市况下，即便降准了，资金也不会贸然流向股市。所以，市场期盼央行降准，很有可能只会得到象征性的精神满足，无补于改善股市的流动性。

文章还谈到，更严峻的形势是，今天的市场状况与6月中旬已有了巨变，造成A股再度暴跌的原因是全球性的，此情此景，救市难度空前之大。市场不能再一味寄望利好政策，股市要摆脱大震荡，最终还是要靠资本市场自身紮实的努力。

中国股市沪综指周一收跌8.5%至逾半年新低，并创八年半最大单日跌幅。分析师指出，受上周欧美股市大跌，全球市场避险情绪升温，中国经济数据持续低迷以及技术图形破位多因素影响，沪综指缩量暴跌，市场信心严重受挫。在热点板块题材缺失、投资者风险偏好大幅下降背景下，预计大盘短线或继续下探寻底。

而投资人对中国的焦虑周一拖累美国股市大跌近4%，道琼工业指数.DJI一度挫愈千点，为史上最剧烈的日内波动。(完)

(发稿 边竞；审校 林高丽)

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