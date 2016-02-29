分析师看中国3月起下调存准率0.5个百分点（更新版）

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路透北京2月29日 - 时隔四个多月，中国央行再度宣布普降存款准备金率。中国人民银行周一决定，自2016年3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。央行上次调降存准率为去年10月。

央行网站刊登的新闻稿称，此举保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

此次下调之后，中国存款准备金率为17%。

以下为市场人士的评论:

--恒丰银行研究院研究员 蔡浩：

央行于2016年2月的最后一天宣布降准0.5个百分点，可谓是众望所归。

从流动性角度来看，由于美联储步入加息周期，人民币贬值加速了资本流出的速度。从央行数据来看，央行口径的外汇占款已经连降三月，且规模巨大，三月合计达1.6万亿，这意味着在宏观环境下，我国的基础货币有同样规模的缺口。央行于1月积极通过MLF和公开市场操作，释放中长期和短期流动性，但短期流动性并非常久之计，本次降准0.5个百分点，实为对基础货币的补充。

从经济形势上来看，2月我国进出口数据均显着低于预期，PPI长期处于低位 ，表明通缩压力较大，而领先指标--官方制造业PMI已经连续6个月处于荣枯线以下，且创下40个月来最低，都表明我国经济当前面临的下行压力，本次降准将有助于刺激需求，稳定经济增长。

从去杠杆的目标上来看，根据国际经验，历史上成功去杠杆的国家，均保持了货币政策适度宽松，降准有利于为结构性改革营造宽松的环境。

从时机上来看，在刚刚结束的G20部长级会议上，各国部长均认为全球经济复苏难以达到预期，下行风险和脆弱性均已上升。会议将需求刺激和结构性改革 结合起来讨论，强调了货币政策在支持经济增长中的重要作用。我国财政部长楼继伟在会议上也表示，中国将力求在短期增长和长期改革见找到平衡。本次降准的时机可谓也是对G20部长级会议达成共识的反映。

--民生银行首席研究员 温彬：

1、自今年初以来，央行加大公开市场操作力度，综合运用逆回购、SLF、MLF等政策工具，有效缓解了因外汇占款较大幅度收缩导致基础货币投放减少的压力，保持了流动性稳定和货币市场利率在合理水平。2、对银行而言，由于公开市场操作期限短、成本高，需要通过降准方式一次性解决当前流动性压力。3、春节期间，美联储3月份加息预期下降，美元指数走弱，包括人民币在内的主要非美元货币持续上涨。目前，人民币兑美元汇率相对稳定，此时降准不会强化人民币贬值预期。4、预计全年外汇占款总体收缩，继续维持每季度降准一次的判断。降准一方面可以对冲基础货币投放减少的压力，另一方面也有利于降低银行经营成本，增强支持实体经济能力。

--海通证券宏观 姜超、顾潇啸等：

药不能停。1）央行超预期放水。央行决定自3月1日起普降存款准备金率，为16年以来的首次降准。此前央行多在周末降息降准、市场预期降准继续延后，因而周一的准备金率普降超出市场预期。

2）货币刺激力度加大。此前1月信贷创下2.5万亿的天量，且1月M2增速达到14%、远超12%的目标，而我们估算本次降准释放基础货币约7,000亿，助于对冲资金外流、提升货币乘数，也意味着货币刺激力度加大，货币信贷有望持续超增。

3）助推地产泡沫。历史经验表明，货币超增是导致房价上涨的核心因素，广义货币M2增速与全国房价涨幅高度相关，在当前降低首付、货币宽松等各项刺激下，或继续助推地产泡沫。

4）加大贬值压力。货币的价值与供需有关，降准意味着人民币供给增加、价值下降，而央行也曾在4季度货币政策报告中明确指出15年的双降加剧了资金流出和汇率贬值压力，而在本次降准之后离岸人民币立刻贬值100bp以上。

5）提防滞胀风险，黄金商品搭档。当前货币刺激力度加大，但是实体经济依然低迷，而金融市场已难吸纳多余货币，意味着资金或流入商品市场，加剧通胀上行压力，需提防滞胀风险。我们仍建议以通胀为主线配置资产，首选黄金和商品。

--华创证券债券团队：

降准只是补水，对债券短期利多，中期是利空。

（1）目前公开市场每周到期1万亿，滚动逆回购只能将资金到期压力延后，降准投放长期资金能减轻公开市场操作压力。

（2）短期内缓和资金面的压力，对债券市场利好，不过降准只是替代了公开市场的投放，考虑到公开市场投放和降准的此消彼长的影响，资金面不可过于乐观但降准会对后期信贷产生更大刺激作用，并将引发汇率更大贬值压力，而这又会导致资金面的紧张，使得降准后资金宽松的效果打折扣。此外，降准也会引发房地产价格更快的反弹，因此降准中期内反而对债券市场会形成压力。

（3）周二需要关注的是7天逆回购的定位，理论上应该跟随下调10-15bp，我们认为不排除下降幅度低于预期的可能性。

（4）投资策略上，我们认为降准给债券市场带来的只是短期利好，效果较为有限，如果利率下行，建议交易机构可以适度降低仓位。考虑到后期供给压力巨大，建议配置机构继续多看少动。

（5）展望后期，各种因素都导致基础货币存在缺口，因此央行后期仍存降准的必要，但是不代表资金面会很宽松，央行放松的结果更多只是补水不是放水，因此2016年资金面波动可能较大，这是金融市场不可忽视的问题。

--招商证券固收团队 孙彬彬、高志刚

本周将有1.16万亿逆回购到期，剔除今日投放资金，尚有1.01万亿资金回笼压力，本次降准仍无法完全覆盖资金回笼，建议关注未来几日公开市场操作规模；

总量宽松信号下，汇率和资金外流压力也将考验后续操作，内外平衡的顾虑下政策利率曲线可能仍然趋于平坦；

注意降准有“引导货币信贷平稳适度增长”的意思，稳定总需求意味较浓，在降低流动性担忧之外，需要关注宽货币对宽信用和房地产去库存的推动作用；

展望未来，财政更加积极背景下，支出仍将发力，关注需求政策对经济的托底效应，未来经济边际企稳概率仍然较大，仍然建议控制久期，维持谨慎。

--民生证券研究院执行院长 管清友；民生宏观 朱振鑫；固收 李奇霖：

为什么降？（1）经济下行压力消除之前，央行必须维持“流动性合理充裕”配合稳增长。（2）对冲影子财政扩张、信贷放量带来的资金需求冲击，维持短端利率稳定，为信用派生创造条件；（3）配合供给侧改革的三去，避免流动性紧张带来的系统性金融风险。（4）美联储加息预期大幅降低，汇率相对稳定，为降准提供时间窗口。

对经济的影响：2016可能会有反弹，但一定没有反转。（1）短周期来看，降准是对冲性的，但有助于配合信用扩张稳增长。上半年尤其是二季度经济下行压力会明显缓解。一季度：高信贷带来金融业高增长；二季度：前期信贷放量、项目开工旺季、两会后稳增长政策落地、半年突击花钱等。（2）中周期来看，由于上半年大家争抢资金和项目投放，下半年经济可能后劲不足，逐步回落。（3）长周期来看，只要供给侧改革没有完成，宽松和刺激就只能带来反弹，不能带来反转。而且，长期低利率必然催生加杠杆（比如房地产），由此积累的资产价格高估和金融风险值得警惕。

对汇率影响？汇率压力制约货币宽松的逻辑是：降准——汇率贬值预期——资本外流更严重——更大规模的降准。但如果货币宽松配合稳增长，可以通过货币宽松+财政扩张制造人民币资产赚钱效应短期将资本留住国内，缓解汇率压力（以后压力可能更大）。因此，降准之后，后续可能会看到更大规模的稳增长措施加码。

对股市影响？利好，但作用非常有限。从风险偏好看，超预期的降准，配合稳增长政策，有助于缓解经济下行风险，提振市场情绪；但从无风险利率看，降准的对冲意义大于宽松意义，无风险收益率的下行需要央行引导短端利率下行的进一步动作；从基本面看，供给侧改革出现实质进展之前，企业盈利的改善仍缺乏内生动力，外生性的刺激效果会越来越弱。

对债市影响？不一定是利好。首先，货币政策需以价为纲，降准有可能只是对冲基础货币缺口，央行是否真的有意愿引导短端利率下降是后续行情的关键，短端利率下不去，长端就下不去。其次，目前政策转向稳增长意图明显，叠加本轮降准所释放的宽松信号，可能促进投资者风险偏好回升，后续收益率曲线陡峭化，长端机会不大。

--华泰证券策略分析师 薛鹤翔：

一、大类资产视角，边际上更利好地产，对A股利好有但稍低，人民币汇率更加承压，大宗商品受益。二、降准具备对冲逆回购大量到期的效应，但总体意在宽松，立场可以放心。三、A股心态，降准在预期之外，但面临政策利好又信心稍逊。四、市场仍将分化，地产产业链与供给侧（地产、钢铁、煤炭、有色、建筑建材等）、涨价主题（禽畜）等周期将继续上涨，成长股的估值进一步承压。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

央行普降准备金50个BP，市场沉寂许久后迎来惊喜，我们一直期待的降准虽然迟到，但这标志着政策已回到轨道。

为什么此时降准？短期原因很多，包括本周流动性到期规模高达万亿，需要补充流动性，小川行长在G20会议上提出居民加杠杆，需要配套资金支持，股市连续大跌，需要提振人气，等等，但根本原因我们认为不外乎两点：

经济下行压力持续，宽松政策无法缺席，正如我们在此前1月PMI数据点评中指出的“供给侧改革并非一朝一夕能够见效，政策按兵不动将会对实体经济带来更大的下行压力，明确宽松政策并未退场有利于提振市场预期和实体经济的信心”。

单纯依靠公开市场操作无法有效缓解资金压力，已为市场屡次证实，只有无成本长期资金入市才能缓解资金面，才能压低短端利率，进而压低长端利率，这是降低融资成本不可或缺的路径。

本次降准标志着宽松政策已经重回视野，预计年内仍有3次以上降准，且理论上降息不会太远，但假如央行更希望通过利率走廊来调节利率，那么应当关注逆回购等公开市场工具利率是否会出现调整。

资本市场有机会短期企稳，但股市根本性好转需要实体经济盈利能力的根本性改善，不认为降准降息能够扭转当前熊市，不过一线城市地产等资本品可能继续呈现过热局面。

债券牛市可以继续，此前对固收市场的担忧可暂且放一放，对宽松政策预期的抬头，或会令债券市场重现“买买买”。

人民币汇率短期将承压，在岸、离岸均将出现下跌，但只要CFETS指数继续发挥作用，汇率也不大可能出现极端波动，不过人民币的长期贬值预期仍会持续存在。

--方正证券高级宏观分析师 杨为敩：

降准还是在预期之内，1月信贷数据可以看出融资需求回升比较快，但是之前一段时间外汇占款下降，基础货币是减少的；降准也是稳定融资需求，进而稳定经济的手段。此外，选择这个时点，也有稳定资本市场信心的作用。

其实从上周央行行长周小川发言可以看出，央行已经把货币政策的主要矛盾从汇率转向国内的经济情况。汇率是反映经济基本面的结果，因此根据汇率来制定未来的货币政策也是不合理的。降准也并不是不要汇率，而是换了个稳定汇率的思路，汇率和经济基本面挂钩，稳定住经济，也就在长远稳定了汇率。

--德国商业银行亚洲高级经济学家 周浩：

时点上的选择还是有一些被动的，如果在两三个礼拜前趁着美元走软时候降准的话，我觉得效果比现在更好，现在股市比较波动，然后被动降准，其实效果不如之前，但是也不得不降。

因为通过公开市场和MLF操作利率比较高，市场利率顶在很高的水平上，隔夜回购利率如果一直在2%左右的话，国债收益率也会上去；现在是个很大的跷跷板效应，大部分资金都涌向了信贷这块，不降准的话国债收益率就会上去，对将来的财政政策也有不利影响。

--东方证券首席经济学家 邵宇：

中国经济仍处于较疲弱的状态，中国作为大国其货币政策需要考虑到中国自身的需求，通过降低存款准备金率释放流动性，可以抵消外汇占款的下降。同时，本周逆回购到期量较大，而逆回购并非长期资金，不能给市场稳定的预期，央行一次性降准可谓“一劳永逸”，省了很多麻烦，是正确的选择。

目前来看央行会不断地在汇率稳定、提振经济和结构改革之间做很短的政策循环，并侧重国内经济的稳定和增长。这是大型经济体的央行从自身内部考虑作为主要的政策出发点。

今年具体降准的次数取决于基础货币供应量，如果外汇占款下降货币乘数不提高的话，无法提供经济增长所需要的流动性，我们预计会有4-6次。

--中金债券团队：

放松只会迟到不会缺席，债券投资者可以坚定持有

去年10月份以来，央行再无双降的举动，即使在春节前后资金面最容易紧张的局面下，央行也只是通过公开市场和MLF等工具投放资金。投资者对央行双降的宽松预期在逐步弱化，近期中长期债券收益率也有小幅的回升。央行此时的降准举动将市场的宽松预期重新拉了回来。

1月份天量信贷、1-2月份CPI因为春节和蔬菜价格因素有所上升、一线城市房价暴涨、汇率贬值预期依然存在等等因素使得投资者认为央行的放松可能存在障碍，放松可能推迟。但上述因素都不会阻碍央行的放松。因为货币政策本身仍是尊重基本面的变化，在经济走弱的环境下，央行仍会逐步放松，“该出手时就出手”。海内外经济走弱背景下，货币政策的放松是合理且必须的。尤其是在G20峰会上，各国可能都对进一步放松货币政策和加强财政刺激有某种程度的默契。而3月份将迎来美联储、欧央行和日本央行的议息会议，目前市场对欧央行和日本央行加码放松的预期较强。在这种背景下，中国央行的放松对人民币汇率的压力也不显得那么大。

趋势而言，我们认为今年CPI将面临逐步下行的压力。这可能会推动央行未来几个月还会有更多的宽松举动。因此货币政策的取向仍是宽松基调。这次降准后，我们预计市场对资金面的预期重新转为乐观，货币市场利率可能有一定幅度的下降，从而带动债券收益率回落。在货币市场利率仍相对偏高的情况下，今年短期货币市场利率下行的空间具有较大想象力，加上中国国债和海外发达国家国债收益率重新拉大，未来债券收益率也依然具备较大下行空间。债券投资者可以坚定持有，牛市当中不折腾。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清博士：

从“双降”变为“单降”，央妈在流动性和汇率上“走钢丝”

1、这是2015年10月24日以来首次全面降准，且降准幅度为0.5%（一般为0.25%）。此次降准的原因是银行间资金面偏紧张、公开市场大量到期、外汇占款大量流出、股市大幅下跌，因此降准“对冲”的成分较大，但也可能与央行G20峰会首次提出“稳健略偏宽松”相呼应。

2、近期人民币相对强势，是央行降准的前提。此前央行反复强调，“过度降准不利于稳定资本流动和汇率”，而此次央行降准幅度如此之大，可见央行对于汇率和资本外逃的担忧减弱。但需要警惕，一旦出现“过度降准不利于稳定资本流动和汇率”，央行应当做好预案。

3、降准投放的是长期资金，在一线城市和部分二线城市房地产价格疯涨时降准，无疑会加大房地产价格的涨幅。如果房价上涨仅限于一二线城市、房价无法带动投资，那么资产价格泡沫的风险将大幅增加，应当采取适当措施，吸取日本80年代末房地产崩盘的教训。

4、对于债市情绪上利好，但需要关注逆回购利率是否下调，以及货币市场利率变化。大幅降准将增加市场流动性，前期“资产荒”被缓解的趋势可能得到部分改变，但需要关注央行是否会下调货币市场基准利率。如果7天逆回购利率维持2.25%不变，同时央行加大公开市场操作净回笼，则对债市的利好只是情绪层面，债市收益率突破前低的可能性不大。

--国信证券宏观固收研究团队：

短期内利好效应有限，难改利率震荡态势

2月最后一个交易日中央银行较为意外的宣布的降准措施，降准0.5个百分点，本次降准预计释放资金6,000-7,000亿元，主要目的为了平滑对冲外汇占款流失，2015年12月份以来，每月外汇占款降低约6,000亿元，完全依靠短期的公开市场操作、MLF等工具对冲，久期不匹配，自然造成流动性预期不稳定。

从长期来看，宽松的货币格局依然是趋势，可能只是在为后期的去产能做准备，因为去产能过程中一定会出现宏观流动性的收缩，这种前期铺垫应该是必要的。

短期内来看，债券市场是否会因此而摆脱1-2月份以来的疲弱格局，我们觉得不太容易，降准政策能否引发利率趋势的再度回落，要看到短期利率出现回落（即公开市场中的2.25%操作利率出现回落），而周二的公开市场操作是一个检验窗口时期。

后期长期利率的走势有依赖于两个因素：1、回购利率是否回落；2、经济基本面因素如何变化。我们认为在短期内看不到1-2月份经济增长因素出现明显下行，均处于稳定状态，因此曲线在当前基础上走平（即长期利率主动回落）的概率有限。而公开市场操作利率是否变化则在明天进行检验。总体来看，我们认为利率盘整震荡局面依然难改，市场依然处于等待状态。

--三菱东京日联银行（中国）首席金融市场分析师 李刘阳：

央行降准可能还是外汇占款的原因，现在来看，只靠公开市场滚动逆回购也不是办法，有补足流动性的需求。

之前迟迟不降准，主要是考虑汇率，所以说降准这么明显的信号出来后，下一步汇率会不会有大动作值得观察，尤其是中间价。

当然，楼市，股市对降准这个消息怎么反应，还要继续看。因为中国目前经济主要是结构性问题，普遍降准这样的药方，能不能有效“治疗”病症，还不好说。

至于债市，短期影响肯定是中性偏好的，但放长时间段看，如果2月3月信贷能继续像1月份那么好下去，经济企稳和通胀预期起来了，长债收益率就可能要上了。

--兴业银行首席经济学家、华福证券首席经济学家 鲁政委：

1.从平补外汇占款流失来看，早就有降准的必要性；2.从“权威人士七问供给侧结构性改革”一文的要求来看：货币政策需要根据‘金融市场’的变化进行调整。这几天股市的调整和货币市场利率的反弹，提供了降准的契机；3.从汇率与利率的关系来看，随着汇率的稳定，也为降准提供了窗口。

降准可能会给房地产提供进一步的催化剂，加快房地产的去库存。要从金融稳定的角度，关注市场的长期平稳可持续。

--国务院发展研究中心金融研究所 王洋：

外汇占款下降，多少该对冲降准，G20上央行行长表态可宽松，可能和今天股市跌也有关系。货币政策宽松取向未变，年内还会多次降准，甚至还会降一次息。

--光大证券固收团队：

上周大量MLF到期，叠加缴税、缴准、转债打新因素的影响，资金面一度紧张。今后一段时间OMO到期量仍较大，外汇占款也持续性下降，因此人民银行下调法定准备金率以缓解货币市场流动性紧张的局面。

我们认为，在经济下行以及地方政府债务置换工作启动的大背景下，人民银行仍将保持货币政策的宽松基调（本次降准即是体现）。短期来看，虽然在一月份信贷多增、通胀数据回升、财政政策发力以及短期资金面扰动的影响下，债券市场出现了一定幅度的调整。但是我们并不认为上述数据具有持续性，特别是2月信贷增量较有可能低于预期。因此，我们维持之前的观点，认为一季末前10Y国债收益率将触碰前期低点，即2.7%的水平。

以更长的时间视野观察，在经济增速下行的推动下，10Y国债的估值中枢将在年末前降至2.6%的水平。鉴于收益率潜在的下降空间较为有限，我们认为全年仍将以交易性机会为主。建议投资者在个别事件或数据对债券市场造成冲击，利率出现较大回调时择机增加配置。

--民生证券固收团队：

勉强抵补基础货币缺口

①货币政策稳健宽松。普降50BP准备金，释放流动性大约5,000-6,000亿。外汇占款持续收缩，本周公开市场操作到期9,300亿，降准释放的流动性只能勉强抵补基础货币缺口。不过，超预期的降准却有“宽松”的信号意义。

②稳定大于一切。经济下行压力之下，政策转向防风险，防风险的核心需要企业增收和维系企业流动性周转。稳定银行信用派生意愿需要短端利率持续稳定，稳定信用派生一方面是为了配合经济稳增长，另一方面需维系高债务存量资产运转需要信用投放的支持。

③汇率压力不顾了吗？汇率压力制约货币宽松的逻辑是：降准——汇率贬值预期——资本外流更严重——更大规模的降准。但如果货币宽松配合稳增长，可以通过货币宽松+财政扩张制造人民币资产赚钱效应短期将资本留住国内，缓解汇率压力（以后压力可能更大）。因此，降准之后，后续可能会看到更大规模的稳增长措施加码。

④对债市不一定是利好。首先，货币政策需以价为纲，降准有可能只是对冲基础货币缺口，央行是否真的有意愿引导短端利率下降是后续行情的关键，短端利率下不去，长端就下不去。其次，目前政策转向稳增长意图明显，叠加本轮降准所释放的宽松信号，可能促进投资者风险偏好回升，后续收益率曲线陡峭化，长端机会不大。

--兴业证券固定收益分析师 唐跃：

1.公开市场到期规模巨大，降准对冲。2.金融资产大幅波动，降准稳定信心。3.需要关注后续的政策，是需求管理为主，还是供给侧改革。目测债券，房价，商品一起涨。

--申万宏源债券团队

降准点评：获利了结。

1）降准是对冲，一直通过公开市场应对资金外流和保增长带来的资金需求太累，降准有必要，是对冲措施，有宽松含义，但未必有宽松的效果。

2）股市下跌是推手，近期股市疲软相信是降准的推手，两会前金融市场维稳是有必要的。

3）汇率制约仍然存在，G20强调了货币政策宽松的必要性，但单独降准、不降息，显示汇率制约仍然存在。

4）担心房市，房市火上加油，一定会成为市场的制约。

结论：资金价格和基本面是行情的核心，降准无法改变市场格局，获利了结。

--中信建投证券宏观债券首席分析师 黄文涛：

1.我们预计全年降准5次以上的判断从未改变。

2.货币政策全面放松只会迟到不会缺席。无论汇率如何，无论短期放多少银子。逻辑是经济很差。外部环境只是次要矛盾，主要决定变量还是增长与稳定。

3.债市之前在犹豫，在等发令枪。降准明确无误地告诉市场央行货币政策从未有变，只是节奏更有艺术性。

4.市场情绪会由中性转好。收益率有望下行。维持10年国债2.5%的年内阶段性目标之判断。

--中国银行国金融研究所研究员 高玉伟：

这次降准的操作在预期之中，去年后几个月外汇占款大幅下降，但是由于人民币兑美元汇率的贬值压力，而迟迟没有退出，主要靠逆回购、再贷款等方式调节流动性。之前央行的流动性会议也表示，降准在当时的信号意义比较强。

但目前看，汇率稳定，离在岸的汇差不大，也说明市场对于人民币贬值的预期不强，为降准提供了空间。此外，对于疏通货币政策来说，降准更加有效，毕竟降准的资金没有成本。预计条件允许的情况下，今年还会有降准的操作。

今天降准这个试点对于市场来说还是有点意外，选在此时也有可能和近期股市再次波动，希望稳定市场信心有关。

**相关背景**

--中国央行行长周小川表示，中国货币政策会更多考虑宏观经济情况，不会过渡基于外部经济或者资本流动，继续实行稳健货币政策；此外，中国高度关注债务问题，债务与GDP比还在增长，需要引起警惕。

--中国央行调查统计司司长盛松成等撰文建议，应该对企业减税费、增补贴，有效落实结构性减税，提高国有企业分红比例；而降低企业税负，并不一定引起财政收入下降。

--中国央行上周称，鉴于对中国和全球经济当前形势的看法，货币政策是处于稳健略偏宽松的状态，还要不断观察，适时动态调整；中国正在完善货币政策框架，逐步从数量型调控为主转向价格型调控为主；对于可能的经济下行风险，目前中国仍有一定的货币政策空间和多种货币政策工具。

--央行行长周小川此前表示，货币政策用得太多，效应会递减。不要寄予货币政策过高期望值，要更多使用财政政策和结构性改革政策；利率会在货币政策转向价格型工具过程中起到重要作用；目前，利率走廊还在建设过程中，走廊中间值更多依靠公开市场操作。

--中国国务院总理李克强日前表示，中国经济仍有巨大的潜力，“我们有这么高的储蓄率，这么大的回旋空间，一旦经济真的出现滑出合理区间的苗头，该出手时我们会果断出手。”

--中国央行日前在四季度货币政策执行报告中称，本国货币政策过于宽松容易导致本币贬值压力，而降准信号意义较强，有可能强化对政策放松的预期；货币政策应保持中性适度，既要防止结构调整过程中出现总需求的惯性下滑，同时又不能过度放水、妨碍市场的有效出清。

央行并称，在结构调整过程中国内物价涨幅保持相对较低水平的概率较大，但也要看到当前物价绝对水平不低，且继续呈现结构化特征。（完）