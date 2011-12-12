中国明年料首选降存准以支撑经济

2010年11月1日在北京拍到的人民币现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

* 到明年底,存准率料再下调200基点

* 若GDP降至8%以下,不排除降息可能

* 若出台新一轮经济刺激计划,规模亦将较小

路透北京12月12日电---中国通胀自高位回落为政策调整提供空间,而经济持续降温亦呼唤政策的进一步放松.最新路透调查结果显示,明年中国央行料首选继续下调存准以"保增长",同时若经济增速降至8%以下,亦不排除降息或出台新的经济刺激计划.

接受路透调查的19家机构预计,明年央行料数次下调存准,通过降低企业融资成本以改善经济增长动力,预计明年底时大型金融机构存款准备金率将降至19%.目前处在21%.

有10家机构认为,除非出现经济"硬着陆"等小概率事件,2012年中国央行将不会选择降息;而在七家认为会降息的机构中,多数认为时点会在明年上半年.

"明年央行将依赖数量型政策工具,央行票据到期规模会较小,因此会更多采用存准的下调(以释放流动性)."华宝信托的宏观分析师聂文称.

法兴银行中国经济学家姚炜就预测,2012年中国不会降息,但会四次下调存款准备金率,但未说明具体下调幅度.

"2012年中国不会降息,除非经济遭遇冲击.实际负利率使得银行存款增长持续放缓,即便负利率情形得以扭转,新兴的理财市场也有更大的吸引力,因此实在没有什麽理由选择降息,"她进一步解释道.

分析人士并认为,央行明年对於欧债危机演化、国际大宗商品价格和国内存量流动性等因素都会保持高度警惕.

中国11月居民消费价格指数(CPI)降至13个月新低,通胀已确认进入下行通胀.而央行也已决定自12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.

同时,11月工业和投资增速继续放慢,均不及预期,暗示经济基本面在持续放缓;且欧美市场疲弱,令中国11月出口增速降至九个月新低,未来的出口前景不甚乐观.

齐鲁证券在接受调查时称,中国在2012年不会降息,因为与通胀水平相比目前利率仍不够高,而且下调存准本身已经是政策放松的强大信号,每下调半个百分点就可释放约4,000亿元人民币的流动性,因此降息并非第一选择.

"截至2012年一季度末,存准就将下调至18.5%,"渣打银行中国经济学家Jeremy Stevens,"在春节之前 (1月23日春节)我们预期存准至少会下调一次---有可能下调1个点."

尽管更多机构认为中国在2012年不会降息,但银河证券在接受调查时谨慎指出,如果中国经济增速在2012年的头几个月就急速放缓,央行就可能降息.不过相比存准率的下调以及公开市场操作,降息仍是第二选择.

此前为抑制通胀,中国央行在2010年10月-2011年6月,累计上调存准九次,至21.5%的历史高位;同期并加息五次.目前一年期储蓄利率为3.5%,一年期贷款利率为6.56%.

**经济"硬着陆"或成政策转向标杆**

接受路透调查的机构中,15家认为只有在季度GDP(国内生产总值)增速降至8%以下时,中国才会选择将从目前政策"微调"转向"刺激性"政策.7-8%的GDP增速通常被认为是保障中国国内就业的底线.

分析师并指出,国内房价下降、出口增速低於10%等因素亦可能促成中国宏观经济政策基调发生变化.刺激性货币政策包括降息、出台新的财政刺激计划或政府主导的经济刺激方案.

"房价回到'合理水平',即可以让监管层宣布调控的胜利,并放松部分2010年4月以来采取的调控措施.此举将成为政策放松的一个重要表现,因房产消费将转化为更强劲的内需."ING亚洲经济研究的主管Tim Condon在新加坡表示.

有10家机构预计,中国不会於明年推出类似於2008年底4万亿元的经济刺激方案;但亦有少数机构预测,明年二季度末可能出台财政刺激方案,主要以减税方式进行,且规模要远低於08年,预估中值约为1.25万亿元.

包括新兴产业、环保、水利、保障房建设以及中小企业和民间部门等,预计在新的刺激方案中最先受益.

齐鲁证券认为,中国出台类似支出计划的可能性非常之小,08年的刺激计划已经给中国留下了很多问题,比如地方政策债务等,中国肯定不会再重犯错误.不过中国可能会保持积极的财政政策,对关键行业进行支持.

新华社上周五报导援引中共中央政治局称,2012年中国将保持稳健的货币政策,实施积极的财政政策.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 乔艳红

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