分析师看中国降存准0.5个百分点

分析：页岩油生产成本五年来首次上涨 因油服公司调价和通胀
路透2月17日 - 2017年美国页岩油生产商将面临五年来生产成本的首次上涨，因石油生产活动增加，能源服务公司上调费用，以从油价上涨中分得更大份额的利润。
路透上海/北京5月12日电---中国人民银行周六宣布,从下周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降.
金融机构存款准备金率因此将降至20%.
中国央行此前自2月24日起,下调存款准备金率0.5个百分点,为今年内首次调降.
以下是分析师观点:
--第一创业证券研究所执行所长 王皓宇：
存准率的下调,可以从两方面看,一方面是弱经济,另一方面是低通胀.二季度经济数据比较弱,出口掉得厉害,内需不行;信贷启动情况也不似09年,地方政府平台受限,信贷启动慢,货币供应量上不去,经济复苏力度较弱,四月份弱,五六月份也不见得好,需要放松政策对冲.
另外,物价六月份可能就会低於3%,三季度或在2%-2.5%运行.管理机构对通胀的判断,或为四月经济数据修正了一些.
降存准可以降低货币市场利率,从而推动银行放贷.我们预期,二季度央行可能还会降准一次,三季度或降息两次.
--招商证券宏观策略研究主管 谢亚轩博士：
从人民币升值预期等指标来观察,五月外汇占款的流入规模可能还是比较低,基础货币的供应可能低於正常水平,这应该是此次下调存准率的出发点.
但降存准的时间点比一些机构想象得要早些,其他经济体的资金流入情况或值得注意.本月10日左右,阿根廷和印度相应推出强制结汇的政策,这或说明国际资本流出的压力在增大.韩国乃至港元汇率最近都有类似的苗头.假如央行是从全球货币环境出发得到一些短期趋势判断的话,就能说明这次政策的前瞻性.
而国内经济的疲弱,为降准提供了先觉条件.资金流出一段时间内或持续,假如未来两三个月资金流入情况持续低於平均水平,再降存准率或是趋势.当然,这些情况都需再观察.存准率的调整是一项偏中性的政策,不宜过度解读为放松.央行对资金利率和通胀是个什麽样的态度,仍需观察後期的一些情况判断.
--中信建投证券首席宏观分析师 黄文涛：
从4月信贷数据看,中国经济形势确实不太好,而且预计这种趋势暂时难以好转.因此,央行再下调存款准备金率,也是支持经济、货币政策放松的一个显示.
存款准备金率方面,上半年应该差不多,正常情况下,6月之前应该不会再降了;利率政策方面,因为通胀压力还是很大,而且存款流失比较严重,所以今年基本不太可能会降息.
--招商银行债券分析师 刘俊郁:
这次降准的目的不在资金面,因为单纯为了资金面,逆回购可以取代降准的作用.这次目的显然是为了促进经济的增长.4月数据比较弱,特别是信贷数据,降准可以提高货币弹性.
目前企业对资金需求比较弱,降准的效果不如降息来的好,目前情况下,如果经济增速继续滑坡,未来降息是完全有可能的.
--平安证券固定收益部研究主管 石磊:
之前好几次有预期的时候都没出,这次是与数据配合,工业增加值、投资、货币等数据都很差,M1二次探底,贷款数据也不好,连短期贷款都下来了,这时候政策也算是配合出台,但是效果如何还难判断,因为现在供给是没问题的,关键是需求,贷款需求还很弱,可以降一下贷款利率,可能更有针对性.
--华创证券研究所副所长 华中炜:
二季度物价下行是可以预见的,稳增长就变成最重要的事情,下调存准也在情理之中.虽然近期有很多释放流动性的公开市场操作,但毕竟都是短期流动性,未来是要收回的.
这说明此前预调微调的力度不够,二季度应该加大调整力度.调降存准是必然的,我们认为二季度除此之外,还会有一次下调.现在要的事情是如何引导银行信贷,稳增长,支持实体经济发展.这个更重要.目前银行的风险管控下,很多行业限制放贷,导致这些行业需要资金却得不到贷款,这个约束怎麽解,是个问题.
--申银万国宏观分析师 李慧勇:
流动性是服务于经济的,通过下调存准来开闸放水,支持经济,是非常必要的.下个月逆回购到期,资金会偏紧.当前下调很必要.预计下一次下调存准最快会是在六月下旬,下半年可能再调整一次.
--国开证券宏观经济分析师 杜征征:
这次调整稍快於市场预期.4月经济数据差于预期,国内需求低迷,下调不是为了流动性,而是向市场发放预调微调的信号,就是央行报告中强调前瞻性的一个体现.未来预计年内还会有一到两次调整,最快是7月份.现在还不是调利率的时候,还在观察.预计周一股市开盘会上涨,因为此次调整超出市场预期.
--海通证券首席经济学家 李迅雷:
这次准备金率下调更多是着眼于经济面,因为目前银行体系的流动性比较充裕,而最近公布的四月份经济金融数据都比预期的差,央行通过下调准备金率旨在给市场以政策放松的信号,来提振市场预期,以期稳定经济.中国经济还在继续放缓过程中,见底时间要比市场此前预期更晚.
--中国国际经济交流中心研究员 王军:
4月外贸数据不好,其他数据估计也不太好,物价在回落,现在稳增长压力比较大.一定程度上,降准就是放松银根.虽然这次降准晚于市场预期,但是符合目前的经济形势需要,对经济是一件好事.
--国海证券固定收益投资经理 段吉华：
这次下调存准,可能还是刚公布的经济数据不是太好.此前央行虽然通过公开市场进行正逆回购操作,但对经济的深层次影响还不能与存准相比.未来政策方面,不排除央行年内降息的可能.
对债券市场来说,当属於偏利好的消息,债券收益率应该会因此下跌.但因为这个消息属於一直在市场预期中的,而且最近市场表现已经挺好,所以债券收益率降幅不会太大,主要品种预计在10个基点(bp)左右.
**相关背景**
--中国央行周四发布第一季度货币政策执行报告称,物价回落态势并不稳定,需关注未来物价上行风险;下一阶段将综合考虑外汇流入、市场资金需求变动、短期特殊因素等情况,运用逆回购、正回购、央票、存准率等工具组合,灵活调节银行体系流动性,引导市场利率平稳运行.
--中国人民银行周五公布数据显示,4月新增人民币贷款6,818亿元人民币,明显低於此前路透8,000亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)同比增长12.8%,亦低於13.3%的路透调查中值.
--中国国家统计局周五公布,中国4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.4%,环比下降0.1%;工业生产者价格指数(PPI)同比降0.7%,环比上涨0.2%;规模以上工业增加值同比增长9.3%,低於路透调查中值12.0%,为2009年5月以来最低;社会消费品零售总额同比增长14.1%,增幅创2006年11月以来新低;1-4月固定资产投资同比增长20.2%,亦逊於预期.
--内需疲弱未有明显改善且外部环境萎靡,令中国4月进出口同比增速双双大幅逊於预期.中国海关最新数据显示,中国4月出口同比增长4.9%,进口同比仅仅增长0.3%;当月贸易顺差则较上月急剧扩大,至184.2亿美元.(完)
--发稿 上海/北京中文部; 整理 林琦; 审校 乔艳红
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