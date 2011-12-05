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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 5日 星期一 15:29 BJT

樊纲：存准金率还有很大调整余地

中国前央行货币政策委员樊纲表示,如果通货膨胀率持续下行,明年中国经济可能会实现软着陆;但宏观调控政策是否需要调整还有待观察,存款准备金率还有很大的调整余地. 《证券时报》周六并引述樊纲指出,宏观调控政策显然不需要再进一步紧缩了,特别是通胀率已经开始回落. 路透

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