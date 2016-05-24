中国对参与俄罗斯乌拉尔原油期货交易有兴趣--交易所

路透莫斯科5月23日 - 圣彼得堡国际商品交易所第一副总裁Mikhail Temnichenko表示，中国企业将有兴趣交易俄罗斯主要的出口级乌拉尔混合原油期货合约。

俄罗斯总统普京长期以来一直呼吁创立乌拉尔原油期货合约，该国官员对于乌拉尔原油价格低于布兰特原油感到不满。

“现在说中国企业已经在寻求或者计划参与出口级原油期货合约交易还太早。目前为止，我们只能说(他们)有这样的兴趣，”Temnichenko周一在电邮中对路透表示。

俄罗斯能源部长诺瓦克上个月呼吁在今年内展开乌拉尔原油期货的交易。目前乌拉尔原油在实货市场的价格低于指标布兰特原油。

Temnichenko称，该交易所计划于11月推出乌拉尔原油期货合约，但不愿对成交量作出预估。

俄罗斯在4月是中国最大的石油供应国，为今年以来第二次；当月中国对俄罗斯原油的日进口量同比提高52%至117万桶，约占俄罗斯总出口量的四分之一。(完)