中俄在努力缩小与美国的军事技术差距--哈格尔

路透9月3日 - 美国国防部长哈格尔周三称，俄罗斯和中国正在试图缩小与美军的技术差距，并研发似乎意在对抗美国传统优势的武器系统。

哈格尔表示，五角大楼正在推进与国防行业合作方式的改革。他指出，虽然目前预算更加紧张，五角大楼的目标是促进创新以维持美国的科技优势。

“尽管目前美国与任何潜在敌人相比都拥有决定性的军事和技术优势，我们未来的优势并不是确定的。”哈格尔在罗德岛举行的一个国防行业论坛上说道。

俄罗斯和中国试验了能躲避雷达的飞机、飞行速度数倍于音速的反舰导弹和综合防空等先进武器，美国国防官员对此给予密切关注。

尽管美国约5,000亿美元的国防支出仍比排名在其后面的六七个国家的总和还多，总统奥巴马上任后研发支出下降了超过20%。

与此相反，中国和俄罗斯迅速增加国防支出，并在近几年实现了新的技术突破。

“中国和俄罗斯通过追求和资助长期、综合的军事现代化项目，始终在努力缩小技术差距。”哈格尔说道。

“他们还在研发反舰、防空、反太空、网络、电子战和特战，似乎意在对抗美国传统的军事优势。”

包括洛克希德马丁(LMT.N)、波音(BA.N)和Northrop Grumman Corp(NOC.N)在内的美国领先武器制造企业已经敦促五角大楼在新式武器和技术研发方面继续投入。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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