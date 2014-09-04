中俄在努力缩小与美国的军事技术差距--哈格尔

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透9月3日 - 美国国防部长哈格尔周三称，俄罗斯和中国正在试图缩小与美军的技术差距，并研发似乎意在对抗美国传统优势的武器系统。
哈格尔表示，五角大楼正在推进与国防行业合作方式的改革。他指出，虽然目前预算更加紧张，五角大楼的目标是促进创新以维持美国的科技优势。
“尽管目前美国与任何潜在敌人相比都拥有决定性的军事和技术优势，我们未来的优势并不是确定的。”哈格尔在罗德岛举行的一个国防行业论坛上说道。
俄罗斯和中国试验了能躲避雷达的飞机、飞行速度数倍于音速的反舰导弹和综合防空等先进武器，美国国防官员对此给予密切关注。
尽管美国约5,000亿美元的国防支出仍比排名在其后面的六七个国家的总和还多，总统奥巴马上任后研发支出下降了超过20%。
与此相反，中国和俄罗斯迅速增加国防支出，并在近几年实现了新的技术突破。
“中国和俄罗斯通过追求和资助长期、综合的军事现代化项目，始终在努力缩小技术差距。”哈格尔说道。
“他们还在研发反舰、防空、反太空、网络、电子战和特战，似乎意在对抗美国传统的军事优势。”
包括洛克希德马丁 、波音 和Northrop Grumman Corp 在内的美国领先武器制造企业已经敦促五角大楼在新式武器和技术研发方面继续投入。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托