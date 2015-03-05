2015年全球天然橡胶产量料恢复增长 中国进口将下降

路透印度KOCHI 3月5日 - 一位业界高级官员表示，全球天然橡胶产量今年料会上升逾5%，因价格反弹将激励泰国、越南和印度等主要产胶国的胶农割胶。2014年橡胶产量录得五年来首次下降。

天然橡胶生产国协会(ANRPC)秘书长Sheela Thomas对路透表示，预计2015年国际橡胶产量将达到1,118万吨。

尽管产量上升，但天然橡胶价格可能仍延续涨势。胶价自去年9月触及逾五年低位后，已涨逾25%，因受库存较低和美国经济复苏的带动。

“去年全球(橡胶)消费量并没有减少，而是逐渐成长，这消耗了库存，”Sheela Thomas在印度橡胶大会的间歇时表示。

1月底时，ANRPC成员国的橡胶库存为988,300吨，较去年水准减少近四分之一。

“未来几周，冬季将影响到生产...预计橡胶价格涨势将温和。”

**产出回升**

去年价格的急剧下滑已致使印度、泰国、印尼和马来西亚的一些胶农暂停割胶。

Thomas称，价格温和回升将激励胶农恢复割胶，尤其是在泰国，当地胶农其他收入来源实在匮乏。

泰国是全球最大橡胶生产国，该国2015年产量可能增加7.4%至430万吨，产量排第二的印尼将稳定在310万吨左右。

2013年橡胶产量排在季军的越南，预期今年产量将增加4.9%至创纪录的100万吨。

Thomas称，此外，中国经济放缓可能导致橡胶进口减少，这将是至少十年来首见。

她预期中国2015年橡胶进口量将在370万吨，较上年减少近10%。

中国国务院总理李克强周四在全国人大会议开幕会上称，今年国内生产总值(GDP)增长预期目标下调至7%左右.

“中国经济增长已趋于温和，这将影响需求。而其他国家进口预期会增加。”Thomas说道。(完)

(编译 洪曦/孙茉莉; 审校 李爽/李春喜)

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