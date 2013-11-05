亚洲橡胶：库存在高位，中国可能不会为收储而买入泰国橡胶

这相当于中国今年预计需求量的1.3%，远低于市场传言称的政府求购20万吨。

“市场人气转为负面，”东京Yutaka Shoji Co公司的分析师Gu Jiong表示。“我们曾听说政府自明年1月会持续买入橡胶，但自从5.4万吨的数字传出来之后，谁也没再说什么。”

他并称，上海仓库的库存量很高，这表明政府不必增加国家储备了。

中国橡胶工业协会的官员拒绝置评。

根据天然橡胶生产国协会的数据，2013年中国橡胶需要料为418万吨，较上年增长9%，但如果经济继续不稳定，预估可能下修。(完)