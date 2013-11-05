亚洲橡胶：库存在高位，中国可能不会为收储而买入泰国橡胶

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
这相当于中国今年预计需求量的1.3%，远低于市场传言称的政府求购20万吨。
“市场人气转为负面，”东京Yutaka Shoji Co公司的分析师Gu Jiong表示。“我们曾听说政府自明年1月会持续买入橡胶，但自从5.4万吨的数字传出来之后，谁也没再说什么。”
他并称，上海仓库的库存量很高，这表明政府不必增加国家储备了。
中国橡胶工业协会的官员拒绝置评。
根据天然橡胶生产国协会的数据，2013年中国橡胶需要料为418万吨，较上年增长9%，但如果经济继续不稳定，预估可能下修。(完)
(编译 田建华/李春喜 审校 高琦/张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。