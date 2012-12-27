亚洲橡胶: 上海期胶升逾3%,触及七个月高位

路透上海12月27日 - 中国期胶周四涨逾3%,触及26,100元人民币(4,200美元)上方的七个月高位,受东京期胶涨势提振.

上海期货交易所主5月期胶合约 触及每吨26,135元人民币高位,为5月初以来最高,随后回吐部分涨幅,0250GMT时报25,920元人民币.

东京期胶周四涨1%至逾七个半月来高位,连续第四天扩大涨幅,因市场预计日本将进一步放宽货币政策,令日圆疲软.(完)