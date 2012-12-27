亚洲橡胶: 上海期胶升逾3%,触及七个月高位

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透上海12月27日 - 中国期胶周四涨逾3%,触及26,100元人民币(4,200美元)上方的七个月高位,受东京期胶涨势提振.
上海期货交易所主5月期胶合约 触及每吨26,135元人民币高位,为5月初以来最高,随后回吐部分涨幅,0250GMT时报25,920元人民币.
东京期胶周四涨1%至逾七个半月来高位,连续第四天扩大涨幅,因市场预计日本将进一步放宽货币政策,令日圆疲软.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪; 审校 龚芳)
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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