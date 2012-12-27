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货币新闻 | 2012年 12月 27日 星期四 10:19 BJT

亚洲橡胶: 上海期胶升逾3%,触及七个月高位

路透上海12月27日 - 中国期胶周四涨逾3%,触及26,100元人民币(4,200美元)上方的七个月高位,受东京期胶涨势提振.

上海期货交易所主5月期胶合约 触及每吨26,135元人民币高位,为5月初以来最高,随后回吐部分涨幅,0250GMT时报25,920元人民币.

东京期胶周四涨1%至逾七个半月来高位,连续第四天扩大涨幅,因市场预计日本将进一步放宽货币政策,令日圆疲软.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪; 审校 龚芳)

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