中国橡胶: 2013年将下调两种天然橡胶制品的进口关税

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京12月17日 - 中国财政部周一宣布,2013年将下调两种天然橡胶产品的进口关税,旨在鼓励进口.中国是全球最大的橡胶消费国.
财政部声明表示,烟胶片的进口关税将定为价格的20%,每吨1,200元人民币为封顶上限.2012年时的关税上限为每吨1,600元人民币.
技术分类天然橡胶(TSNR)的税率也被下调,上限从2012年的每吨2,000元人民币降至2013年的1,200元.
诚然,进口关税的下调将令中国国内橡胶产商承压,因海外进口的更为便宜.此外,加上海内外需求都疲弱,已经导致国内库存大涨.
中国在2011年进口了210万吨天然橡胶,较2010年增加13%,主要来源是泰国、印尼和马来西亚.(完)
(编译 高琦 审校 石冠兰)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。