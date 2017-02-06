焦点：橡胶成为中国投机客热炒新目标 上周涨至逾五年高点

路透东京2月6日 - 中国投机客先是热炒焦煤和铁矿石，推动这些商品价格飙升。现在他们的目标又瞄准橡胶，推动胶价上涨速度创下逾25年来最快。

交易员称，中国投资人押注中国经济复苏刺激汽车产业、以及特朗普的刺激政策将拉动美国经济，这些因素将推动橡胶需求激增。全球最大轮胎制造商普利司通(5108.T)已经发出警告，可能不得不提高产品价格。

交易员称，等春节假期结束后，中国完全恢复生产经营时这种押注很可能会继续升温。此时正值东南亚主要产胶国橡胶产量出现季节性下滑，泰国的洪灾更使供应雪上加霜，这使得橡胶比需求旺盛的铅和钢铁等商品更加火爆。

亚洲橡胶价格指标--东京工业品交易所(TOCOM)期胶价格上周触及逾五年高点，1月大涨26%，然后在春节期间稍有回落。1月橡胶涨幅至少是1990年以来最高，这已经在印度等地激发起新的生产热情。

“1月中国出现了一轮对橡胶的投机，”日本经纪商冈地(Okachi)上海分支分析师Quan Shuwen说道。“供应相当紧俏，中国下游企业的需求逐渐上升，这很可能将进一步推高价格。”

过去四个月中，中国手持重金的投资者疯狂入市，已令橡胶价格上涨逾一倍，突显了投资者影响市场的能力，而此前炼焦煤和铁矿石等大宗商品也就出现过类似的飙涨。

尽管美国总统特朗普提振美国经济的计划存在不确定性，但就中国而言这一押注并不盲目。

中国近期发布调整完善新能源车补贴政策，以提高中国这个全球最大汽车市场的新能源车需求。还对货车的运载量实行了更严格的规定，此举可能增加对卡车及卡车轮胎的需求。

**价格料维持高位数月**

围绕泰国产量的担忧进一步助长了价格涨势。泰国为全球最大的产胶国。由于该国主要产胶地区遭洪水袭击，泰国橡胶局(RAOT)预估2017年橡胶产量料将减少7.6%。

泰国橡胶出口商称，他们还有足够多库存，可以确保对既定发货造成的影响降至最低。但交易商称，供应担忧仍然存在，因为该行业即将进入落叶季，产量会下降。泰国、马来西亚和印尼的落叶季一般从2月左右持续到5月。

“鉴于落叶季逼近，而且中国的轮胎需求稳健，橡胶价格料在3-4月之前一直保持在高位，”橡胶材料经销商Shinichi Kato Office总裁Shinichi Kato称。

橡胶价格大涨，亚洲其他地区农民也都看在眼里。

印度的行业高管向路透表示，2017-18年橡胶产量料跳增15%，为四年来最高，因价格上涨激励胶农重新开始割胶。

但这波涨势对轮胎厂商而言则是坏消息，因胶价上涨会侵蚀获利及压缩利润，日本及韩国轮胎制造商警告，他们可能会将成本压力转嫁给客户。

“我们的基本政策是提高轮胎价格，以反映原物料成本上升，但将会在考量包括对手动作等市场情况后，再作决定，”普利司通发言人Fusamaro Iijima表示。

韩国一轮胎大厂的不具名知情人士表示，原物料价格上涨通常在两三个月后反映于终端产品价格。

橡胶价格反弹走势图表 bit.ly/2kOWN5V

(完)