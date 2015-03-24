双钱股份拟发行股份购买华谊集团旗下资产 交易额约116亿元

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多46亿元
路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。
路透上海3月24日 - 中国轮胎制造商--双钱集团股份有限公司(600623.SS)(900909.SS)周二公告称，拟向控股股东上海华谊集团发行股份以购买其资产，交易总额约116.47亿元人民币；同时拟定向增发募集配套资金，募集资金总额至多37.33亿元。
公告指出，公司拟向华谊集团发行股份购买其持有的上海华谊能源化工、上海华谊新材料、上海华谊精细化工、上海华谊集团投资有限公司和上海天原集团的100%股权，此外还包括上海华谊信息技术有55%股权、上海华谊集团财务公司30%股权。
此次交易标的的评估价值为116.47亿元，向华谊集团的增发价为12.51元/股，发行股份数量约9.31亿股。
向其他特定投资者发行股票则不低于12.56元/股，拟募集的配套资金不超过37.33亿元，将投向上海华谊新材料有限公司上海化工区32万吨/年丙烯酸及酯项目、上海华谊新材料有限公司1,200吨/年催化剂等项目。
双钱股份股票将于今日起复牌，此前因公司正筹划重大资产重组，公司股票自12月初起停牌，停牌前收报14.52元。(完)
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(发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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