双钱股份拟发行股份购买华谊集团旗下资产 交易额约116亿元

路透上海3月24日 - 中国轮胎制造商--双钱集团股份有限公司(600623.SS)(900909.SS)周二公告称，拟向控股股东上海华谊集团发行股份以购买其资产，交易总额约116.47亿元人民币；同时拟定向增发募集配套资金，募集资金总额至多37.33亿元。

公告指出，公司拟向华谊集团发行股份购买其持有的上海华谊能源化工、上海华谊新材料、上海华谊精细化工、上海华谊集团投资有限公司和上海天原集团的100%股权，此外还包括上海华谊信息技术有55%股权、上海华谊集团财务公司30%股权。

此次交易标的的评估价值为116.47亿元，向华谊集团的增发价为12.51元/股，发行股份数量约9.31亿股。

向其他特定投资者发行股票则不低于12.56元/股，拟募集的配套资金不超过37.33亿元，将投向上海华谊新材料有限公司上海化工区32万吨/年丙烯酸及酯项目、上海华谊新材料有限公司1,200吨/年催化剂等项目。

双钱股份股票将于今日起复牌，此前因公司正筹划重大资产重组，公司股票自12月初起停牌，停牌前收报14.52元。(完)

参看相关细节，请点选上海证券交易所网站 here

(发稿 边竞; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。