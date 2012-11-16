中国天然橡胶收储启动--报载

路透北京11月16日电---中国证券报周五引述权威人士称,相关部门向海南农垦、云南农垦等三家单位分期分批收储15-20万吨天然橡胶工作已启动;年底前收储数量为6万吨,价格为24,600元人民币/吨,以从现货市场购买为主.

其余将在明年展开,价格为期货月均价格每吨加300元.截至目前,有关部门已从海南农垦收储2万吨,从其他两家单位收储数千吨.

报导并引述业内人士分析,现阶段制约橡胶价格走势的因素主要是疲弱的基本面,具体表现为库存高企和下游需求不振,特别是保税区库存在前期短暂回落後再度攀升,短期内对橡胶价格构成压制.

不过,云南地区开始进入停割期,海南地区将於12月中旬或月底进入停割期;越南和泰国北部地区将於明年1月底2月初进入停割期.因此,进入12月天然橡胶供应压力将有所缓解.

在现货市场上,周四,上海地区天胶报价稳中小幅上涨,国产胶价格高位坚挺,贸易商不愿低价出货.海南国营全乳胶新胶报价为23,700元/吨,云南国营全乳胶旧胶报价为23,400元/吨.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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