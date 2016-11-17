中国发布农村发展十三五规划 称将加快农村集体产权制度改革

路透北京11月17日 - 中国国家发改委日前发布全国农村经济发展“十三五”规划，称将加快农村集体产权制度改革，允许符合规划和用途管制的农村集体经营性建设用地与国有建设用地享有同等权利，赋予出让、租赁、入股权能；在有条件的地方开展农民土地承包经营权有偿退出试点。

发改委网站周四刊登规划全文并称，要严守耕地红线，确保耕地保有量不低于18.65亿亩，确保基本农田保护面积不低于15.46亿亩；加强土地用途管制，防止耕地流转后大面积“非粮化”，严禁耕地“非农化”。

“十三五时期我国农业农村发展机遇与挑战并存，希望与困难同在，实现农业稳定发展、农民持续增收的任务非常艰巨。”规划称。

规划显示，十三五期间农业农村发展目标是，到2020年，现代农业建设取得明显进展，新农村建设水平显着提高，农民生活达到全面小康水平，生态环境质量总体改善，农村发展活力进一步增强。

规划提出，要恢复和增加大豆生产面积，保持东北优势产区大豆生产能力，扩大粮豆轮作范围，力争大豆种植面积达到1.4亿亩；确保粮食播种面积稳定在16.5亿亩左右，其中，口粮品种面积稳定在8亿亩；继续实施全国新增1,000亿斤粮食生产能力规划。

有序消化棉花、食糖库存，合理确定自给水平；稳步有序消化农产品超量库存，合理确定中央储备规模；并适度进口国内紧缺农产品，把握好农产品进口的规模、节奏和时机。

规划表示，支持承包农户将土地经营权入股发展农业产业化经营，倡导租金保底加利润分红相结合的收益分配机制；基本完成土地承包经营权确权登记颁证工作；探索宅基地有偿使用制度和自愿有偿退出机制，开展赋予农民对集体资产股份权能改革试点。

推进户籍制度改革，促进有能力在城镇稳定就业和生活的1亿农业转移人口进城落户定居，引导1亿人在中西部地区就近城镇化。

同时，健全财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制，建立城镇建设用地增加规模同吸纳农业转移人口落户数量挂钩机制，建立财政性建设资金对城市基础设施补贴数额与城市吸纳农业转移人口落户数量挂钩机制。

规划表示，将兴建一批农业现代化重大工程，到2020年确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田。另外，完成列入规划的434处大型灌区和重点中型灌区续建配套和节水改造任务、251处大型灌排泵站的更新改造任务；建设500个全程机械化示范县等。

新华社此前报导引述国务院办公厅称，将加快放活农村土地经营权，土地经营权人对流转土地依法享有在一定期限内占有、耕作并取得相应收益的权利，同时将依法开展土地经营权抵押融资。（完）

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