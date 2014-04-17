分析师看中国县域农村银行定向降准（更新版）

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路透北京4月17日 - 中国总理李克强周三主持召开的国务院常务会议表示，在金融服务“三农”(农村、农业、农民)发展的措施方面，要加大涉农资金投放，对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率。落实县域银行业法人机构一定比例存款投放当地的政策。

李克强指出，今年首季经济开局平稳，经济增速、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持在合理区间。但会议也强调，当前经济增长下行压力依然存在，一些困难不容低估。

会议称，要统筹稳增长、促改革、调结构等，着力增加有效供给，注意防范和化解潜在风险，确保完成全年经济社会发展预期目标任务。

以下为分析师评论：

--高盛高华宏观经济研究:

4月16日的国务院会议设置了一些宽松的举措，重点着眼两个方面，支持三农和小企业税收优惠以推动就业增长。这些措施，我们看来，宏观影响不大，但释放出宽松意图的明确信号。这一系列表态的出台，恰在疲软的经济数据释放后。虽然一季度数据略好于预期，但仍然疲软，而3月份数据大体上逊于预期。虽然政府比起以前，正在逐渐弱化对GDP增长目标的强调，但鉴于增长目标已经设定，我们相信，中国政府仍然希望达到既定目标。

金融支持三农十分重要，因为投资诸如灌溉、农业机械化等都离不开金融扶持。经济其他领域是否会出现宽松信号，是一个关键问题。我们相信，未来几周，我们可能会听到更多的消息。

给特定的县域农村银行下调存准，可能被看作是即将下调存准的信号。但鉴于农商行和农村合作银行在金融机构中占比很小，同时，该类银行中的县域机构规模更小，此次只是目标极为有限的宽松。我们继续相信，系统性大范围的下调存准的可能性仍然很低。未来，诸如此次有限的、结构性的下调存准的措施可能会发生，但我们认为，这对整体经济的影响将十分有限，没有太大意义。

--广发证券银行业分析师 沐华：

政策本身有释放流动性的效果，但与市场此前预期的存在差异。农村类金融机构的准备金率水平一直低于行业平均，此次如下调1%的准备金率，释放资金低于1,000亿元人民币，规模较小。而这次下调由国务院在常务会议上结合支农政策提出，出台的经济数据7.4%也高于预期，与原来市场预期的经济下行导致货币政策微调存在差异，也就是下调的动因差异。

并非货币政策放松的标志，后续放松与否还待观察从央行公开市场操作看，依然保持正回购态势，且周二量达1,720亿元，从资金价格看并未趋紧。我们认为央行会继续观察4-5月的M2的水平.从央行调统司司长盛松成最近的表态看，尚不存在调整的必要。因此，我们认为近期降准必要性不高。

综上，结合IPO开闸在即，我们认为国务院层面有维稳的想法，但央行认为货币政策调整必要性依然较低。

--瑞银中国A股策略：

这不是货币政策转向的信号。我们认为，不应该过分解读此信息。且释放的资金应相当有限，不应高估其效果。

会议所指的“县域农村商业银行和合作银行”仅是农村金融机构的一部分，农信社、农村合作银行、村镇银行等不在范围之内。我们粗略估算，若对全部县域农村银行和合作银行存款准备金率降低1个百分点，释放的资金大约为700-900亿元人民币。何况是“符合要求的”机构，释放的资金可能更少。

切莫与2011年底，2012年初的情形类比。我们认为，本次与当时不同，不能简单类比，外推全面降准即将到来。

在经济下行风险加大的背景下，政策已经微调，尝试托住经济增速。同样，这样的微型刺激政策对股市的主要作用就是托住主板市场。迄今的反弹，可以归结为“托底”行情。我们维持此前看法，自低点反弹空间大约10%，除非：经济增速继续下滑，表外融资大幅萎缩，外汇占款持续减少，央行不得不降低存款准备金率；信用风险充分释放，出现地方国有企业债务，甚至城投债违约，信用利差达到历史高点后开始逆转，无风险利率持续下降。

--银河证券研究部银行业团队：

根据2月份金融统计，农村金融机构存款约15.8万亿元人民币，以降低1个百分点存款准备金率计算，增加超额准备约1,580亿元。其中，农村商业银行和农村合作银行存款合计约为8.2万亿，以降低1个百分点存款准备金率计算，增加超额准备约820亿元。农信社存款约为7.6万亿，以全部执行降低1个百分点存款准备金率计算，增加超额准备约760亿元。

当前，流动性总量充裕和货币市场利率水平走低表明央行流动性管理政策实际已出现微调。我们认为政府有意愿通过降准压低无风险利率，推动银行债券配置意愿，消化年内国债、金融债发行压力，后续存款准备金率下调空间有望打开。

--兴业银行首席经济学家、市场研究总监 鲁政委：

所谓此次会议宣布下调对涉农机构的准备金率的说法，是断章取义、不准确的，其只不过是2010年已发布的常规性惠农政策的重申，不意味着立即采取行动；更为重要的是，当前流动性宽松，降准也并非对症之策。

从当前的经济金融运行情况来看，贷款的需求没有问题，货币市场的利率也较农历新年前大幅下降，流动性状况本身完全不构成对金融机构信贷能力的约束，如果果真要刺激信贷，倒是要考虑贷存比的调整，如何拓宽商业银行资本金补充渠道的问题，以及调整对铁路总公司的集中度监管标准；如果要降低融资成本，那么，更有针对的货币政策，应当适当降低28天正回购利率。

对于农村中小金融机构，他们一般贷存比比较低，给定贷款需求存在，贷款的投放更多受到资本充足率水平、和“合意贷款额度”的影响，与流动性几乎没有任何关系。

对于第一季度GDP增速7.4%，虽然低于7.5%但国务院会议认为没有越出下界，主要原因是调查失业率仍在下降。这意味着，政府在小心谨慎地探测GDP低于7.5%的新下界，从而也意味着政策仍在“保持定力”之中，暂时没有“强刺激”考虑。

今天出来的公开市场操作情况也显示：本周已由上周的净投放转为净回笼，且28天正回购占比提升，锁定期限再度延长。没有显示出货币政策特别放松的意图。

--中信策略毛长青团队：

定向降准时间点早于市场预期，短期提振市场情绪。虽然从政策力度来看，弱于部分投资者的预期。市场此前预期央行可能下调存款准备金率，此次仅为针对县域农业商业银行和合作银行的定向降准。但是从时点来看，央行在3月货币数据与一季度经济数据公布后迅速宣布货币政策的微调，早于市场预期。不排除有部分投资者对于后续下调整体存款准备金率抱有期望，甚至预期货币政策出现彻底转向，因此，短期内可能提振市场情绪。

总量层面的货币政策放松概率不大，目前中国流动性充裕但是社会融资成本居高不下的原因来自于需求端而非供给端。之所以出现这个问题的原因在于房地产与地方融资平台的融资需求软约束，需求对于利率的不敏锐之下非标产品高收益与低风险造成资源配置结构的不合理，并抬高了社会整体融资成本。因此，即使央行通过降准甚至类似QE或者OT操作购买长期国债，最终可能造成的结果是短端利率继续下降，但是流动性并未流向实体经济需要金融支持的领域，长端社会融资成本依然居高不下。

未来央行货币政策微调可能主要为结构性微调。进一步抑制非标增速，使得银行资产配置由表外向表内或者标准化债券转移。通过加强非标监管或者让市场信用风险适度释放来起到进一步抑制非标增速的作用，倒逼银行将资产配置继续向表内转移。不排除央行可能对表内信贷投放结构做出一定窗口指导。政策层面通过精准定位的财政政策能够较好起到结构性稳增长的作用，同时也对流动性起正面作用。

我们判断未来可能出现收益率曲线平坦化，即短期利率平坦或小幅上扬，长端利率下降。

定向放松对于股市利好有限，结构建议抓大放小。首先，此次定向放松仅针对县域农商行与农合行，不包含农信社，预计规模小，如果降准1%预计释放流动性仅在百亿元级别，对于整体流动性影响小，主要为情绪面的推动；其次，退一步说，即使后续流动性持续宽裕，这反而表明经济下行速度较快，流动性宽松是经济衰退周期的表现，风险溢价的上行可能主导股市走势。结构来看，我们维持抓大放小的投资建议，货币政策放松预期短期利好银行、地产等低估值大盘蓝筹股。

--海通证券宏观研究团队：

宽货币正式启动。目前中资小型银行广义存款约为17.16万亿元人民币，假定其中一半为县域农商行或农合行，本次定向下调1%准备金率，则释放资金约为850亿左右。

定向降准源于经济通胀下行压力加大。央行行长周小川博鳌论坛讲话曾明确货币政策四大目标的先后次序--相较于就业，低通胀占有更高权重。四大目标权重是动态变化的，若经济增速过于偏离目标水平，央行或采取微调措施。因而在经济通胀趋下行的背景下，央行微调货币政策在情理之中。

建议继续宽货币，有助于稳定货币利率预期，降低长端利率溢价，防范经济失速和金融风险。未来货币政策重点应在于有效降低长端利率，其工具有多重选择，包括逆回购或降准、降息甚至量化宽松等。

首先，我们不建议量化宽松，也就是央行出面购买长端国债或者国开债。理由是中国利率目前远在零以上，因而根本没有量宽的必要。央行通过逆回购、降准、降息等传统货币政策就足以降低长端利率。量宽等于央行直接印钞，中国目前通胀仍在0以上，对量宽需极度谨慎。

其次，我们不建议降息，因为副作用极大，而且未必有效。降息对地产有着强力刺激，为避免经济重蹈2008年覆辙，对降息政策的使用需极其谨慎。其次，由于目前贷款利率已经完全市场化，因而降息未必能改善长端利率水平。

建议继续逆回购或降准，稳定宽货币预期：全球央行的主要职能均在于稳定经济和通胀，而周小川行长也在上周承认通胀和增长为中国央行主要目标。目前经济存失速风险，因而货币政策也应该及早作相应调整。对本次定向降准我们给予非常正面的评价，不确定性的消除有助于稳定货币利率预期，降低长端利率溢价，防范经济失速和金融风险。

财政万勿刺激，打破城投神收益：在利率市场化背景下，要降低长端利率，光凭货币宽松已经无效。因为宽货币只能降低银行的负债成本，但由于资产端城投债高收益的存在，会推高所有长端利率。因而要有效降低长端利率，必须降低城投高无风险收益的神话。这也就意味着财政万勿再刺激，因其具有极强的副作用，其高利率将挤出民营投资。

--平安证券宏观研究团队：

我们认为今年经济运行的下行压力是客观存在的，即使一季度的GDP增速达到7.4%，这也是国务院常务会议连续出台稳增长政策的主要原因。此次会议将挖掘经济增长新动力的领域集中于确定金融服务“三农”发展的措施和决定延续并完善支持和促进创业就业的税收政策。政策的取向依然是微调，侧重于调结构，而不是整体性的宽松政策，至于局部的降准政策仅仅集中于服务“三农”发展。

今年中国宏观经济关注的核心就是：如何应对增长和通胀的下行压力。保增长是为了促改革，宏观经济政策对于增长下行的容忍度在加强，但依然会对经济的下行压力作出反应，大规模的逆周期刺激政策不会出现。政府依然会千方百计的保证就业，并保持经济增长维持在合理区间。我们认为应对增长和通胀下行的政策以微调为主，局部的结构性刺激政策可能取代全面的刺激政策，成为保证经济增长保持在合理运行区间的关键。

金融服务“三农”发展的措施和三中全会决定及新型城镇化战略的相符。

在农业现代化的发展背景下，鼓励承包经营权在公开市场上向专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业流转，发展多种形式规模经营。鼓励和引导工商资本到农村发展适合企业化经营的现代种养业，向农业输入现代生产要素和经营模式。此次金融服务“三农”发展的措施有利于落实农业现代化战略，2014年一季度，第一产业GDP增速仅3.5%，原本粗放式的农业经营方式依然有较大的增长潜力可以挖掘。

鼓励民间资本进入农信社和村镇银行，发展农业产业投资基金。吸引民间资本投资于农业，以加快农业现代化发展，在土地可以流转转让的背景下，金融资本的快速介入会加快产业的发展速度；

加大涉农资金投放。对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率。落实县域银行业法人机构一定比例存款投放当地的政策。截止到2013年底，金融机构农村贷款的余额为17.29万亿元，2013年农村贷款余额增长18.9%，按照加大涉农资金投放的政策，鼓励部分金融机构加大农村贷款的投放，将会令农业发展获得更加充裕的资金。

--中金公司首席经济学家 彭文生：

短期内政策大幅放松的可能性低，稳增长主要涉及政策微调和定向宽松的措施。这在16号国务院常务会议决定的措施中有所体现，包括税收优惠支持就业扩张和适度降低县域银行的存款准备金率。未来的微调政策可能包括加快财政支出进度，央行通过公开市场操作维持合理的流动性以抑制银行间市场利率，信贷窗口指导等。短期看，一般性的降低存款准备金率和基准利率的可能性小。

前瞻地看，在“三期叠加”的大背景下，经济增长难有强劲反弹。尤其需要关注的是房地产新开工增速大幅负增长，意味着未来投资增速可能继续下滑。我们预计二季度GDP同比增速可能与1季度基本持平，三、四季度GDP环比增速在“稳增长”作用下有所反弹，但同比增速可能受制于高基数而小幅回落至7.2%左右。

--联讯证券宏观及固定收益高级分析师 杨为敩：

由于本次降准是一个结构式货币政策，我们认为其效用有限。据计算，该降准即使实施，亦给市场带来的增量资金不多，具体规模为800亿元人民币上下，与一般逆回购规模相仿。

另外，该政策并非新政策，2010年三季度和2012年一季度，央行均对结构式降准有过实施行为，但我们看到，其对资金利率的效应并不明显，并且在2010年结构性降准之后，次月央行首次实施加息，说明本次局部降准并不一定说明央行的宽松态度。

我们认为该行为的心理意义大于实际意义，从另一方面，则此措施更加降低了央行全面降准的可能性，对债券市场来说，带来的利好将极为暂时，至我们点评时，已经有一笔9.93年的国债TKN在了4.28%的位置，后期收益率回踩的风险极大，我们认为目前是一个债券市场的卖点而非买点。

--国信证券宏观分析师 钟正生：

对县域银行和合作银行适当降低存款准备金率正是货币政策定向发力的开端。当前货币政策之所以选择定向发力，而不是“水漫金山”式的全面宽松，一方面是因为“降准降息无法控制资金流向，并会带来融资刚性部门杠杆率的进一步攀升”，另一方面是因为“当前货币市场利率不算太高（背后当然是商业银行不缺钱），实体经济相关利率（比如加权平均贷款利率和票据融资利率）或者相当稳定，或者没有明显攀升”。针对特定领域的流动性注入，不会大幅流入城投和国企等软预算约束平台，正好应了央行希望对体制内外部门“分而治之”的结构性视角。

我们之前建议使用再贷款作为货币政策定向发力的工具，专门支持棚户区改造和高铁建设。此举可以填补财政政策定向发力带来的融资缺口，避免给长端利率和未来财政带来上行压力。我们之所以有此建议，也是因为当前针对农业和小微企业的信贷政策支持再贷款取得了不错的效果。事实上，对县域银行和合作银行适当降低存款准备金率，会取得和涉农再贷款类似的定向支持效果。

定向降准只是开始，扶持农业也只是序幕，预计下一步可能会有更多定向宽松措施出台。而再贷款仍将是央行“非常规”货币政策工具箱中的一个备选。

--国信证券研究所固定收益研究团队：

微调展开，虽然定向，但不改宽松本质。本界政府可能不会全面调整政策，但是定向定点的政策调整已经展开了，这个与货币政策适度放松的大方向判断没有区别；

本次释放资金规模大约在500-1,000亿元人民币，规模不大，信号意义强烈。后期可期待的是五大行高于市场平均水平的法定准备金率下降。

市场预期缓解，公开市场正回购利率难以维持。后面可以观察的是公开市场正回购利率或规模的变化。我们曾多次强调维持4%的正回购利率最终起到的效果是提高了总准备金率，这和当前的形势是相背的，因此未来公开市场正回购调整必然。

--华泰证券宏观分析师 张晶\杨斌:

事实上，我们从今年一季度开始，就一直在强调货币政策将针对融资方式有所创新。我们在前期的报告中写到：“这一次‘稳增长’涉及的主要方向，多属投入大、见效慢、风险不确定的项目。钱从哪里来才是关键。如果放松货币，银行的主动行为势必是滚动存量，同时还将抬升利率。故而，我们期待会有更多的创新融资政策出台：例如购买定向债券、定向增发货币的行为，是可以从资金投入方向及利率两个方面同时受到控制的。”。这一次的“定向降准”，就属于“针对性融资放松”的其中一环。

稳增长以及政府对经济增速下滑的容忍度之间怎么平衡，显然将是短期的焦点。当前中国，对于债务负担，政府的思路是“稳存量、减增量”；同时，底线要保、经济还要转型。防止系统性风险踩踏意味着风险溢价要下行；保底线、经济转型还需要配合长端无风险利率下行。但这显然是矛盾的。故而稳增长的政策配套可能很难有过大的动作，同时，货币政策也可能会脱离传统的手段，进一步进行创新。市场未来也将逐步适应这样的政策逻辑，并据此建立对政策调控的预期。

我们之前给出了二季度或有降准政策的判断，但同时也给出了两个前提条件：一是金融监管到位，金融同业秩序逐步恢复；二是定向稳增长要在利率上给予定向抑制。目前看起来，这两个条件还未成熟，我们仍可期待在二季度晚一些的时候见到以降准为标志的“衰退性宽松”的配套货币政策。

--兴业固收：

信号作用明显，降低对流动性悲观预期，有助于信用创造。目前来看，政府选择了定向放松货币的方式，增加银行体系的货币供给，有助于缓解金融机构对资金较为悲观的预期，从而有助于降低长期的无风险利率水平，延缓经济下滑压力。但是短期内，我们难以看到连续降准，不能把此次降准理解成2012年4月份对农村金融机构的降准，并在5月份全面降准的预演。

定向放松非刺激，有助于长期利率向基本面回归，同时提供杠杆操作时间窗口。定向放松非针对地产，地产周期下行与局部信用风险上升仍然是趋势，银行风险偏好不会全面回升。目前来看，一是定向的降准释放的资金规模有多大还难以计算，对经济有多大的正面刺激并不确定，从刺激的对象来看实质效果不会太显着；二是政策定向刺激的领域并非是房地产，而房地产处于下行周期是经济下滑最重要的原因。

因此定向放松的政策更多的是缓解经济下行压力，而且很难改变局部信用风险爆发的趋势，因此商业银行整体的风险偏好并不会因此出现明显回升，债市来自未来银行资金成本上升以及配置行为改变导致走熊的压力并不大。

总的来看，定向放松更多的是对冲经济的下滑。对债市而言，定向放松可以降低金融机构对央行货币政策的悲观预期，不仅有利于长期利率向基本面回归，同时宽松的流动性环境带来针对中高等级中长久期的信用债以及城投债杠杆操作的良好时间窗口。

--齐鲁证券宏观研究团队 刘启元\罗文波\杨超：

货币政策微调依旧是保增长的一部分。尽管本次李克强强调的对符合要求的县域农村银行与合作银行可适当降低存款准备金率的直接目的是加强金融对“三农”发展的支持。毋庸置疑的是，它具有明确的货币政策松动信号，属于政策微调的一部分。

我们认为经济托底演绎的路径可能有两种：第一，目前偏积极的财政效果显着，能有效托住经济下滑，财政支出力度将对利率价格起到显着的推升作用，进一步宽松的货币政策稳住资金价格将会作为配套政策出台。第二个可能性是偏积极财政政策效果有限，对货币政策挤出作用较小，言外之意是财政对经济拉动效果有限。政策调控不得不从货币政策放松着手。推演政策可能是沿着财政微调-货币-信用的路径放松，强调货币政策或有量、价预期差。

货币政策继续结构性松动。从一季度数据来看，经济增长略高于市场预期，但内生动力减弱。尤其是投资除基建外增速下滑较快。非标资产继续收缩的趋势非常明显。政策一方面打压非标资产，经济继续去杠杆，降低金融体系负债成本与风险，但受此影响，实体经济需求尤其是表外需求被动萎缩的比较快；一个明显的副作用是带来非标资产现金流爆发风险。与此同时，扶持性的金融政策开始向三农、基建以及棚户区改造等项目倾斜，货币政策呈现明显的有保有压的结构性特征。

防金融风险导向重启可能是货币政策继续放松的背后驱动因素。银行等金融机构坏账与不良贷款可能是使货币政策继续结构性松动的另一个考量点。1-2月份信用风险事件有序暴露，降低了市场风险偏好，成为市场蓝筹与成长行情风格转化的诱因之一。信托99号文件透露出较强的“刚性兑付”信号，预示防范金融风险的重要性已经上升。在信托与贷款大量到期的3-4月份，风险事件暴露频率反而降低，背后可能是金融体系防风险政策在起作用。目前经济负债总量74.9万亿元人民币，高利率带来的高负债成本对经济化解风险极为不利。防风险一方面需要控制高风险融资需求，另一方面需要把整个市场资金利率维持一个较为宽松的水平。在刚性兑付预期下，市场风险偏好可能回升，市场资金博弈中心向成长偏移。

货币政策预期差会如何演化。我们一直强调本轮政策放松中的货币政策量、价预期差。央行负责人在博鳌论坛上已经暗示非常市场不得不采用非常规货币政策，并阐明利率市场化过程中利率中枢上行对金融风险的影响，目前利率市场化速度过快，暗示目前利率水平过高。在经济增速下滑的背景下，非标政策持续不放松，意味着盘活存量结构调整的政策意图明显。除非经济增速下滑失控，否则信贷等数量调控尤其是非标政策可能是政策放松的最后一步。

与此同时金融体系风险的加大，迫使政策把利率放在较为低的水平上化解风险。基于此货币政策与稳增长的财政政策可能存在时滞，降低资金价格的货币政策放松在前，引起资金价格上升的信贷政策在后。货币政策量、价预期差可能比市场想象的更为乐观，经济在低位运行时间越长，这种政策组合维持的时间就越久，利率中枢水平回落程度越大。从这个角度来看，债券长端配置机会来临。

**相关背景**

--中国国家统计局周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%。该增速不仅低于政府制定的全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）。

--中国国务院总理李克强表示，坚持发展第一要务，是解决一切问题的关键，各地区各部门要多方施策增强发展动力，使增长和就业不越出下限，通胀不突破上限，保持经济在合理区间平稳运行。

--中国央行行长周小川称，国务院对经济增速的考虑是区间平均值在7.5%，若增长率偏离目标，货币政策可以进行微调，或者是大一点的调整。不过央行多目标中，低通胀目标仍是是最为重要的。

--中国人民银行副行长易纲表示，中国政府和央行对采取经济刺激措施应“非常谨慎”，因为这些措施在促进经济成长方面通常不会像自然的市场力量那么有效。(完)

(整理 谢衡; 审校 黄凯)

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