中国两家农信社违规资金交易--消息

路透上海7月24日 - 两位消息人士周三透露，中国外汇交易中心在银行间本币交易系统上发布公告称，就上周四(18日)银行间一笔质押式隔夜回购利率非正常交易作出说明，并敦促交易机构加强内部控制和风险管理。

消息人士引述上述公告内容指出，河北市迁安市农联社与山西省襄汾县农联社于上周四上午9:07达成了一笔6,000万元人民币、期限为一天的质押式回购，回购利率为5.92%，大幅偏离当日正常市场价格，对市场造成不良影响。经查证，原因为交易双方将前一日一笔结算失败的交易的补息金额计入了交易价格。

为进一步规范市场报价交易，避免非正常价格扰乱市场秩序，各市场成员务必加强内部控制与风险管理，恪守全国银行间市场各项规章制度，合理确定交易价格，不应将补息，罚息等非交易因素纳入定价，不得通过交易进行利润转移，利益输送等违规操作。

外汇交易中心表示，如遇特殊情况应当与交易达成前将有关情况向全国银行间同业拆借中心报备。

银行间隔夜质押式回购利率上周三(17日)最后一笔收在2.970%，隔天9点07分，开盘利率却异常开在5.92%，之后第二笔成交直到10点14分才达成，利率为2.96%。

中国货币市场近期受大行分红，财政性存款上缴等因素影响，资金市场谨慎情绪浓厚，因此对于当天这笔异常成交，市场成员议论颇多，对利率是否会继续推高也颇存疑虑。

“当天开在5.92%心态上还是比较慌的，不过交易中心已经解释了，这是一笔补息交易，不代表市场真实的资金利率价格。”上海一位银行交易员表示。

她并认为，之前一些偏离度比较高的交易也存在，部分机构通过在资金和债券交易上调整价格，进行利润转移也并非少见，但少见交易中心等出面警示。

不过有交易员认为，经过前期620事件后（6月20日隔夜及七天回购创历史新高），资金市场的维稳力量明显加重，如隔夜利率近几张虽然继续走高，但每日上涨的幅度相对较小，因此一旦出现类似5.92%这样的异常交易，为避免继续影响市场的交易情绪，误导资金利率的走向，交易中心出面解释也情有可原。

受访交易员并表示，虽然类似异常交易已经收到警示，资金市场近期维持中性偏紧的局面，利率也只是小幅走高，但线上的质押式回购利率已经不能完全反映资金市场的真实交易。

“线上和线下现在是两个世界啊。”有交易员感叹，为了避免线上的交易被监管层层惩罚，部分质押式回购交易，已经转移到线下的同业存放和同业拆借等交易，并且交易价格多比银行间成交高。（完）

(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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