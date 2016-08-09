下半年加强农村基础设施建设 确保不出现农民“卖粮难”--中国发改委

路透北京8月9日 - 中国国家发展和改革委员会周二称，下半年将持续加强农业农村基础设施建设，积极引导社会资本参与农村基础设施建设运营；并统筹做好粮食收购和库存消化工作，确保不出现农民“卖粮难”。

发改委网站刊登新闻稿指出，当前农业农村经济发展仍然面临一些需要高度关注的问题，洪涝灾害持续造成的损失不断增加，粮食仓容紧张导致农民卖粮难风险加大，农产品价格走弱的影响逐步显现，农民收入增速减缓亟待打造新动能。

发改委称，下半年要切实抓好防汛抗洪和灾后恢复工作，努力减少洪涝灾害损失，抓紧启动实施耕地草原河湖休养生息规划，并大力支持农村产业融合等新型业态发展，完善农民收入增长支持政策体系。

目前，农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点已在33个县市区深入开展。

中国今年安排用于农业和农村建设的中央预算内投资达到2,300亿元人民币以上；而去年以来，国家累计安排专项建设基金210多亿元，带动社会资本3,000多亿元投向农村产业融合发展园区和重点项目建设。

国家统计局日前表示，中国2016年全国夏粮总产量13,926.0万吨，同比减少1.2%，虽略有减少，但仍处于历史第二高位，属于丰收年。[nB9S16101A]预计今年玉米种植面积减少3,000多万亩。（完）

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