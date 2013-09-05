中国国土部称未下发农村土地流转试点扩围文件--报载

路透上海9月5日 - 针对农村集体建设用地流转试点扩围的消息，中国证券报周四援引国土部相关负责人表示，未向地方政府下发文件，相关文件仍在调整完善中。该负责人并未透露此项工作的具体进展。

周三有本地媒体报导了有关农村集体建设用地所有权确权工作的消息，其中中证报援引权威人士称，农村集体建设用地所有权确权工作有望于11月前完成。在11月召开的中共十八届三中全会之后，土地制度改革有望得到进一步推进，但可能不会突破现有法律框架。

上海证券报则报导称，农地流转的试点不会是“一刀切”，而是“自下而上”的改革路径，将由地方试点突破来推动土地流转的全面推开，以浙江嘉兴、海南为代表的地方土地流转试点已经先行先试。(完)

(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)

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