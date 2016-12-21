中国农村工作会议提出推进农业供给侧改革 确保粮食安全并优化结构

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月20日 - 周二结束的中国中央农村工作会议指出，要推进农业供给侧结构型改革，要在确保粮食安全基础上，着力优化产业产品结构，要把发展农业适度规模经营与农业脱贫攻坚结合起来，与推行新型城镇化相适应。
中央人民广播电台援引中国国家主席习近平的话称，今年农业农村形势总体较好，明年农业农村工作要继续为全局做贡献。要坚持新发展理念，把农业供给侧改革作为农业农村发展的主线，培育农业农村发展新动能，提高农业综合效益和竞争力。
“要协同发挥政府和市场两只手的作用，更好引导农业生产，优化供给结构。要尊重基层创造，营造改革良好氛围。”习近平称。
会议指出，要围绕市场变化，以增加农民收入保障有效供给为主要目标，提高农业供给质量为主攻方向，体制机制创新为根本途径。优化农业产业、经营体系，提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率。追求绿色生态可持续。
会议并称，今年以来农业农村发展稳中有进，全年1,000万人脱贫有望超额完成，脱贫攻坚有良好开局。
中央农村工作会议19-20日在北京召开。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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