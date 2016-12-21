中国农村工作会议提出推进农业供给侧改革 确保粮食安全并优化结构

路透北京12月20日 - 周二结束的中国中央农村工作会议指出，要推进农业供给侧结构型改革，要在确保粮食安全基础上，着力优化产业产品结构，要把发展农业适度规模经营与农业脱贫攻坚结合起来，与推行新型城镇化相适应。

中央人民广播电台援引中国国家主席习近平的话称，今年农业农村形势总体较好，明年农业农村工作要继续为全局做贡献。要坚持新发展理念，把农业供给侧改革作为农业农村发展的主线，培育农业农村发展新动能，提高农业综合效益和竞争力。

“要协同发挥政府和市场两只手的作用，更好引导农业生产，优化供给结构。要尊重基层创造，营造改革良好氛围。”习近平称。

会议指出，要围绕市场变化，以增加农民收入保障有效供给为主要目标，提高农业供给质量为主攻方向，体制机制创新为根本途径。优化农业产业、经营体系，提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率。追求绿色生态可持续。

会议并称，今年以来农业农村发展稳中有进，全年1,000万人脱贫有望超额完成，脱贫攻坚有良好开局。

中央农村工作会议19-20日在北京召开。（完）