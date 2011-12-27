提高农民对土地增值收益分配比例--中央农村工作会议

中国国务院总理温家宝周二在中央农村工作会议上强调，推进集体土地徵收制度改革，关键在保障农民土地财产权，分配好土地非农化和城镇化产生的增值收益，有必要、也有条件大幅度提高农民在土地增值收益中的分配比例；另外，中国人口规模巨大，要使进城农民工真正成为城镇居民也绝不是改变一下户籍那麽简单。路透