中国推进农村产权制度改革 力争三年完成集体资产清产核资--国务院

路透北京12月30日 - 中国国务院发布稳步推进农村集体产权制度改革的意见称，全面加强农村集体资产管理，力争约三年时间进行集体资产清产核资，并由点及面开展集体经营性资产产权制度改革，引导农村产权规范流转和交易。

新华周四稍晚援引意见全文称，改革目标是逐步构建归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的中国特色社会主义农村集体产权制度，保护和发展农民作为农村集体经济组织成员的合法权益；管好用好集体资产，落实农民的土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权和对集体经济活动的民主管理权利。

意见称，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，明确农村集体经济组织市场主体地位，完善农民对集体资产股份权能，坚持农民集体所有不动摇，不能把集体经济改弱了、改小了、改垮了，防止集体资产流失；分类有序推进改革。

“根据集体资产的不同类型和不同地区条件确定改革任务，坚持分类实施、稳慎开展、有序推进，坚持先行试点、先易后难，不搞齐步走、不搞一刀切。”意见称，坚持问题导向，确定改革的突破口和优先序，明确改革路径和方式，着力在关键环节和重点领域取得突破。

开展集体资产清产核资。要对集体所有的各类资产进行全面清产核资，摸清集体家底，健全管理制度，防止资产流失。各省级政府要对清产核资工作作出统一安排，从2017年开始，按照时间服从质量的要求逐步推进，力争用3年左右时间基本完成。

意见强调，由点及面开展集体经营性资产产权制度改革，有序推进经营性资产股份合作制改革。将农村集体经营性资产以股份或者份额形式量化到本集体成员，改革主要在有经营性资产的村镇，特别是城中村、城郊村和经济发达村开展。

保障农民集体资产股份权利。组织实施好赋予农民对集体资产股份占有、收益、有偿退出及抵押、担保、继承权改革试点。农村集体经济组织可以利用未承包到户的集体“四荒”地（荒山、荒沟、荒丘、荒滩）、果园、养殖水面等资源，集中开发或者通过公开招投标等方式发展现代农业项目等。

引导农村产权规范流转和交易。鼓励地方特别是县乡依托集体资产监督管理、土地经营权流转管理等平台，建立符合农村实际需要的产权流转交易市场，开展农村承包土地经营权、集体林权、“四荒”地使用权、农业类知识产权、农村集体经营性资产出租等流转交易。

维护进城落户农民土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权，在试点基础上探索支持引导其依法自愿有偿转让上述权益的有效办法。

意见并称，对政府拨款、减免税费等形成的资产归农村集体经济组织所有，可以量化为集体成员持有的股份。统筹安排农村集体经济组织发展所需用地。并要适时完善集体土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地管理等方面的法律制度。（完）