中国农村改革和农业现代化蓝图出炉

路透北京1月19日 -中国今年中央一号文件继续聚焦三农问题，新华社周日发布《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》，鼓励探索创新，在明确底线的前提下，支持地方先行先试，尊重农民群众实践创造。

中共中央和国务院印发的文件称，农村改革要因地制宜、循序渐进，不搞"一刀切"、不追求一步到位，允许采取差异性、过渡性的制度和政策安排；赋予农民更多财产权利，推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置。

文件提出，推进中国特色农业现代化要坚持“三个导向”：“以解决好地怎么种为导向加快构建新型农业经营体系，以解决好地少水缺的资源环境约束为导向深入推进农业发展方式转变，以满足吃得好吃得安全为导向大力发展优质安全农产品。”

文件锁定了2014年及今后一个时期的“三农（农业、农村、农民）”工作的八项任务，粮食安全保障排在首位。具体包括把饭碗牢牢端在自己手上；继续坚持市场定价原则，探索推进农产品价格形成机制与政府补贴脱钩的改革，逐步建立农产品目标价格制度；鼓励多元市场主体参与政策性收储；保障进口农产品质量安全；严格食品安全监管制度。

对于备受瞩目的农村土地制度改革，文件强调稳定农村土地承包关系并保持长久不变，在严格耕地保护前提下赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能；引导和规范农村集体经营性建设用地入市；选择若干试点，慎重稳妥推进农民住房财产权抵押、担保、转让；加快推进征地制度改革。

农村金融制度创新方面，文件提出强化金融机构服务“三农”职责，将涉农信贷投放情况纳入信贷政策导向效果评估和综合考评体系。稳步扩大农业银行(1288.HK)(601288.SS)三农金融事业部改革试点。鼓励邮政储蓄银行拓展农村金融业务。支持农业发展银行开展农业开发和农村基础设施建设中长期贷款业务，建立差别监管体制。

“三农工作”其他五项重点任务为：强化农业支持保护制度，建立农业可持续发展长效机制，构建新型农业经营体系，健全城乡发展一体化体制机制，改善乡村治理机制。

去年底召开的中国中央农村工作会议讨论了一号文件的讨论稿，并强调切实保障国家粮食安全，中国人的饭碗主要要装中国粮；不论承包经营权如何流转，集体土地承包权都属于农民家庭。

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(发稿 黄凯; 审校 曾祥进)

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