中国农村金融改革首选浙江丽水试点

路透北京5月17日电---备受关注的农村金融改革大幕开启.中国央行周四称,决定在浙江省丽水市开展农村金融改革试点,其中将提升农业经营实体直接融资比重,支持优质涉农企业发行短期融资券等非金融企业债务融资工具,并探索开展农村小额人身保险和小额贷款信用保证保险试点.

央行在其网站发布通知称,将在试点区域引导现有各金融机构拓展涉农业务范围,并积极引导社会资本和民间资本进入金融领域,积极发展信托、股权投资基金,规范各类农村投融资平台建设.

通知称,试点地区将加快发展村镇银行、小额贷款公司、农村资金互助社等新兴农村金融机构和组织,鼓励有条件的地方以县为单位建立社区银行、融资租赁公司、典当行等适合丽水区域经济发展需求的各类中小型金融机构和组织.

央行并鼓励金融机构创新信用模式,扩大贷款抵质押担保物范围,构建农村信贷产品体系,亦加强信贷、产业、财税、投资政策的协调配合,进一步完善小企业贷款和农业贷款风险补偿机制.

通知并称,将综合运用信贷、证券、保险、信托和担保等金融资源,提升直接融资所占比重,推荐优质规模化农业经营实体到中小企业板和创业板上市融资.

而针对县域农村金融服务中介缺位的实际,央行将在试点区域创新构建多层次的所有权、用益物权、担保物权的评估、交易、处置平台,进一步拓宽农村融资抵押物范围,并推进多元化的农村融资担保体系建设,鼓励有条件的地方设立涉农担保基金或涉农担保公司,并积极搭建政银农合作平台.

央行此前发布报告,简述了进一步提高农村金融服务的基本思路,包括要积极推进农村信贷产品和服务方式创新,加快完善包括信贷、期货、保险在内的农村金融市场等措施.

截止去年末,中国全部金融机构的涉农贷款高达11.77万亿元人民币,占各项贷款余额的23.1%,较2007年增长近一倍.同期金融机构涉农贷款不良率为4.09%,同比下降1.85个百分点.(完)

更多细节,请点选央行网站(www.pbc.gov.cn)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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