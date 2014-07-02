韩长赋：不能低估推进农村改革的复杂性艰巨性

路透北京7月2日 - 中国农业部部长韩长赋表示，当前各地推进农村改革的积极性很高，但也出现了一些苗头性问题，推进农村改革的复杂性艰巨性不能低估。

新华社周三援引他在全国农业农村经济形势分析座谈上的话称，在农村土地制度方面，承包经营权确权登记颁证进展不一，有的操之过急，有的等待观望，一些地方片面追求土地流转规模和速度，强制下命令、定指标，少数地方甚至出现打着改革旗号低价征用农地、多占耕地的苗头。

他指出，在新型农业经营体系方面，一些地方对新型经营主体培育重数量、轻质量，图大求快，拔苗助长，片面追求单一模式；一些地方乐于引进大企业、大资本，把农民排斥在外。

此外，农村金融保险方面，个别地方农民合作社开展信用合作存在“过热”迹象，甚至出现违规向社会吸储的问题，风险不容小视。临时收储政策取消后，如何防止出现大范围、长时间“卖难”，也是一个全新的课题。

周一召开的中国中共中央政治局会议通过关于进一步推进户籍制度改革的意见，明确指出户籍制度改革是一项十分复杂的系统工程，要坚持统筹谋划，协同推进相关领域配套政策制度改革。要完善农村产权制度，维护好农民的土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权。

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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