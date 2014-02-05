中国水利部将推进农村水价改革

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透上海2月5日 -新华社周三报导，中国水利部已明确，未来将积极推进农业水价综合改革，加快落实灌排工程运行维护经费财政补助政策，合理确定农业用水价格，实行定额内用水优惠水价、超定额用水累进加价，以促进节约用水和保障灌排工程良性运行。
报导称，去年水利部协调财政部加大支持力度，在全国27个省55个县深入开展农业水价综合改革示范。下一步，水利部将积极完善农业水价形成机制，科学核定农业供水成本，推动落实灌排工程运行维护费财政补助政策，从成本扣除财政补助部分确定最终水价。
中国水资源紧缺，而农业用水总量占60%以上，是节水的最大潜力所在。现行农业水价标准低、实收率低，水费难以维持灌排工程正常运行；另一方面，农民承受能力低，农业水价改革难度大。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。