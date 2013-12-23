《特写》俄罗斯远东地区张开双臂欢迎中国农民企业家

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯乌苏里斯克12月22日 - 14年前，中国商人李德民被要求出手救助一家位于俄罗斯乌苏里斯克的养猪场。乌苏里斯克是远东地区靠近太平洋海岸的商贸城市。

李德民是东宁华信工贸集团的董事长，该公司是黑龙江一家私营外贸公司。当时他不愿出手，但提出一个条件。

李德民对路透表示：“当时我完全不感兴趣，因为我对养猪一无所知。所以我说，如果他们搭送500公顷土地，我就买。”

最后，当地政府出租给李德民的土地比他提出的还要多。现如今，李德民在当地的农场规模已达4万公顷，而且还将进一步扩大，李德民的农场成为俄罗斯远东地区最大的农场，也是俄罗斯最大的外资农业项目之一。农场一年养殖3万头猪，还种植大豆和玉米，销往俄罗斯和中国。

这种搭配似乎是天作之合。俄罗斯远东地区面积广大，是美国国土面积的三分之二，人口却仅有63万，拥有广袤的未开垦沃土。

而在与之相邻的中国，14亿人口对农作物有着难以满足的需求，中资企业已远赴澳大利亚、南非和瓦努阿图等太平洋岛国租种农田。

与世界其他地区不同，远东当地民众大多欢迎中国的投资。随着苏联的解体，中国支撑起了远东经济。中资企业已经租种或控制了远东地区至少60万公顷的土地，这相当于美国特拉华州一个州的大小。

如果俄罗斯领导人能更为开明包容，中国对远东的投资可能会激增。

李德民说：“苏联解体后，当地人不清楚到底该怎么办，所以他们开始鼓励我们以非常便宜的价格接管土地。”

俄罗斯联邦议会上院阿穆尔州(Amur)的代表Pavel Maslovsky表示，远东地区需要投资，但担心涌入的中国投资被投错地方。

他说：“我们担心这些投资投入错误的行业，并以一种我们不喜欢的方式投资，比如打白条。”

远东对中国的依赖日益增强，俄罗斯政府对此依然存在很大的矛盾心理。自1969年中苏边界冲突发生以来，中俄两国关系持续改善，但某些矛盾依然存在。

查塔姆研究所(Chatham House)副研究员、中俄关系专家罗鲍波(Bobo Lo)表示：“现在不再无谓地担心俄罗斯人会被无数的中国人淹没。”

“中国的经济力量不断增强，而俄罗斯有一部分地区岌岌可危，势必由中国接手。”（完）