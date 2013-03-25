中俄两大铝业巨头签合作谅解备忘录

路透香港3月25日 - 中俄两大铝业公司--中国铝业(2600.HK)(601600.SS)和俄铝(0486.HK)签署谅解备忘录，双方就未来在铝工业新技术研发、铝土矿资源开发和水电铝联营投资等方面达成合作意向，并预期能缓和电解铝市场生产过剩的情况。

中国铝业在其网页发布的公告称，两家铝业巨头在中国国家主席习近平访俄期间，在俄罗斯总统普京的见证下签订这项谅解备忘录。

俄铝行政总裁奥列格·杰里帕斯卡（Oleg Deripaska）表示，“电解铝市场的发展现状凸显了全行业所承受的压力，俄铝和中铝的合作，是缓解电解铝市场当前生产过剩状况的重要一步。”

“在全球铝行业面临严峻挑战背景下，此备忘录签署意义重大。”中国铝业董事长熊维平称。他指出，中国铝业拥有技术研发、工程设计施工和运营管理等优势；而俄铝在铝工业技术、水电资源等方面优势明显，双方将在铝工业多个层面展开优势互补的合作。

由于铝市场持续低迷，铝价下滑，中国铝业预期去年业绩将出现大幅亏损。该股此前并遭恒生指数公司剔出恒指成份股.HSI之列。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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