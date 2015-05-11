中俄签署价值250亿美元协议 加深双边关系

莫斯科与西方的关系因乌克兰危机而紧张之际，俄罗斯与中国上周五签署价值250亿美元的协议，增加中国对俄罗斯企业的贷款，两国还签署了一系列其他协议，以深化双方经济合作。在克里姆林宫举行会谈并出席上述协议的签字仪式后，俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平对两国关系加深表示赞许。习近平周六还出席了纪念卫国战争胜利70周年的红场阅兵式。路透