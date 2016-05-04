焦点：中俄央行大力购买黄金以分散储备 其他央行兴趣减退

图为2014年11月20日在瑞士苏黎世一家银行金库拍摄的金条。 REUTERS/Arnd Wiegmann

路透伦敦5月3日 - 根据国际货币基金组织(IMF)数据，中国和俄罗斯央行为了分散储备，过去两年占到央行购买黄金总量的85%，而其他多数央行的黄金需求消退。

央行买盘已成为全球黄金需求中的重要组成部分，占总消费量的比例从2010年的不足2%，上升至2015年的12%。

过去两年，中国和俄罗斯成为央行买盘的主力；在央行净购买量约1,280吨中，这两国央行就占1,084吨。

相比之下，同期只有哈萨克斯坦和伊拉克央行的黄金储备购买量超过40吨。

中国亳不掩饰将3.21万亿(兆)美元外汇储备多元化的意图，目前其黄金占比仅为2.2%，美国则高达75%。

中国人民银行去年称，投资黄金有助于风险管理。

“黄金仅占中国储备的一小部分，其他多数为美元计价资产，”State Street Global Advisors黄金产品经理、世界黄金协会(WGC)前政府事务主管George Milling-Stanley称。“他们认为对美元的敞口严重过大，所以一直在买进黄金。”

“俄罗斯在尽力提高黄金储备，当然也涉及政治因素...他们不那么喜欢美元，因此储备黄金说得通。”

俄罗斯央行曾表示，买进黄金以分散储备，凸显黄金作为储备资产可摆脱法律及政治风险的吸引力。

消息人士还对路透说，2014年时俄罗斯央行出手帮助吸纳黄金产量，因当时西方国家就乌克兰危机对俄实施制裁，使得矿企海外销售困难。

“巴西、泰国、及韩国等国的黄金产量都不大，所以当它们想采购黄金时，必须在国际市场买，”Metals Focus分析师Junlu Liang说。“中国和俄国(央行)却很容易就能在本国买进黄金。”

如今中俄央行成为两大黄金主力的局面，和2009-2013年间多国央行需求并存的情况形成鲜明对比。

当时，印度、墨西哥、韩国及泰国均大手笔买进黄金；另外六家央行采购量较小，介于10-50吨之间。中俄央行那时虽也是主要买家，但仅占购买量的一半。

分析师称，金价从2011年的每盎司1,920.30美元纪录高点走低到现在的不到1,300美元，或许降低了各国央行对黄金的兴趣；此外，美元自金融危机以来的反弹，也已损及黄金的货币对冲魅力。(完)