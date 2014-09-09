中俄两国同意加大卢布和人民币在贸易结算中的应用-俄副总理

路透北京9月9日 - 俄罗斯副总理舒瓦洛夫(Igor Shuvalov)称，俄罗斯和中国周二承诺加大卢布和人民币在贸易结算中的应用，并加强两国银行合作。俄罗斯正希望缓冲西方经济制裁的影响。

舒瓦洛夫在北京对记者表示，他与中国国务院副总理张高丽就一项经济合作协议达成一致，其中包括加大卢布和人民币在贸易结算中的应用。

该协议还允许俄罗斯银行在中国的银行建立账户，并为俄企业寻求中国企业贷款作出规定。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。