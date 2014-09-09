中俄两国同意加大卢布和人民币在贸易结算中的应用-俄副总理

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京9月9日 - 俄罗斯副总理舒瓦洛夫(Igor Shuvalov)称，俄罗斯和中国周二承诺加大卢布和人民币在贸易结算中的应用，并加强两国银行合作。俄罗斯正希望缓冲西方经济制裁的影响。
舒瓦洛夫在北京对记者表示，他与中国国务院副总理张高丽就一项经济合作协议达成一致，其中包括加大卢布和人民币在贸易结算中的应用。
该协议还允许俄罗斯银行在中国的银行建立账户，并为俄企业寻求中国企业贷款作出规定。(完)
(编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。