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深度分析 | 2014年 5月 21日 星期三 11:49 BJT

背景资料：中俄签署金融、能源和基础设施协议一览

路透上海/莫斯科5月20日 - 俄罗斯总统普京周二与中国国家主席习近平在上海会晤，在此期间两国企业也签署了一系列金融、能源和基础设施协议。

中国国家开发银行、Vnesheconombank和GazprombankGZPRI.RTS签署为Yamal LNG项目融资备忘录。三家机构将致力在2014年第四季前完成该项目融资，国开行负责协调中资银行提供最长15年的不同期限融资。

Yamal LNG宣布与中国石油天然气集团公司签署液化天然气供应协议。协议规定每年供应300万吨液化天然气，期限为20年，将在目的港船上交货。

中国石油化工股份公司(0386.HK)与俄罗斯燃气处理和石化企业Sibur达成协议，将在上海成立一家合资工厂，年产5万吨合成橡胶。中石化将在合资工厂持有74.9%的股份，Sibur持有剩余的25.1%。

俄罗斯最大的石油厂商Rosneft与中国石油天然气集团公司达成协议，从2020年起每日向两家公司合资的天津炼厂项目输送18万桶石油。该炼厂将在2019年底前投入运营，Rosneft从2020年起每年通过Kozmino港口向该炼厂输送910万吨原油。

VTB Bank OAO(VTBR.MM)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)计划就卢布和人民币结算、投资银行、贸易融资、资本市场交易和银行间放贷业务上合作。

Russian State Development Bank与中国进出口银行签署5亿美元授信额度协议，为在俄项目提供融资。

俄罗斯联合航空制造集团(UNAC.MM)与中国商用飞机签署合作协议，将联合研发宽体长途客机。

厚朴投资管理公司计划到2014年底收购Baikal Mining Company运营的乌多坎(Udokan)铜矿床的少数权益，该矿是俄罗斯最大未开采铜矿床。

俄罗斯直接投资基金(RDIF)、中国投资有限责任公司(CIC)与远东和贝加尔地区发展基金成立俄中投资基金(RCIF)，将投资中俄首座铁路桥--跨黑龙江铁路桥的建设。

俄罗斯直接投资基金和中投成立一家合资公司，计划募集一个规模8亿美元的基金，用于投资高端居住中心的基础设施，并开发中俄旅游业。

俄中投资基金和厚朴投资同意，对亚洲大型仓库运营商普洛斯(Global Logistic Properties)的中国子公司进行投资。(完)

(编译 李爽/王兴亚；审校 龚芳/郑茵)

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