背景资料：中俄签署金融、能源和基础设施协议一览

中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京在上海参加中俄系列合作协议签署仪式，摄于2014年5月20日。 REUTERS/Carlos Barria

路透上海/莫斯科5月20日 - 俄罗斯总统普京周二与中国国家主席习近平在上海会晤，在此期间两国企业也签署了一系列金融、能源和基础设施协议。

中国国家开发银行、Vnesheconombank和GazprombankGZPRI.RTS签署为Yamal LNG项目融资备忘录。三家机构将致力在2014年第四季前完成该项目融资，国开行负责协调中资银行提供最长15年的不同期限融资。

Yamal LNG宣布与中国石油天然气集团公司签署液化天然气供应协议。协议规定每年供应300万吨液化天然气，期限为20年，将在目的港船上交货。

中国石油化工股份公司(0386.HK)与俄罗斯燃气处理和石化企业Sibur达成协议，将在上海成立一家合资工厂，年产5万吨合成橡胶。中石化将在合资工厂持有74.9%的股份，Sibur持有剩余的25.1%。

俄罗斯最大的石油厂商Rosneft与中国石油天然气集团公司达成协议，从2020年起每日向两家公司合资的天津炼厂项目输送18万桶石油。该炼厂将在2019年底前投入运营，Rosneft从2020年起每年通过Kozmino港口向该炼厂输送910万吨原油。

VTB Bank OAO(VTBR.MM)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)计划就卢布和人民币结算、投资银行、贸易融资、资本市场交易和银行间放贷业务上合作。

Russian State Development Bank与中国进出口银行签署5亿美元授信额度协议，为在俄项目提供融资。

俄罗斯联合航空制造集团(UNAC.MM)与中国商用飞机签署合作协议，将联合研发宽体长途客机。

厚朴投资管理公司计划到2014年底收购Baikal Mining Company运营的乌多坎(Udokan)铜矿床的少数权益，该矿是俄罗斯最大未开采铜矿床。

俄罗斯直接投资基金(RDIF)、中国投资有限责任公司(CIC)与远东和贝加尔地区发展基金成立俄中投资基金(RCIF)，将投资中俄首座铁路桥--跨黑龙江铁路桥的建设。

俄罗斯直接投资基金和中投成立一家合资公司，计划募集一个规模8亿美元的基金，用于投资高端居住中心的基础设施，并开发中俄旅游业。

俄中投资基金和厚朴投资同意，对亚洲大型仓库运营商普洛斯(Global Logistic Properties)的中国子公司进行投资。(完)

(编译 李爽/王兴亚；审校 龚芳/郑茵)

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