版本:
中国
时事要闻 | 2015年 11月 19日 星期四 15:27 BJT

中俄签署苏-35战机购买协议 价值超20亿美元--消息

路透莫斯科11月19日 - 俄罗斯国有企业Rostec发言人周四称，中俄已经签署协议，中国将从俄罗斯购买一批苏-35战斗机。

一名行业消息人士对路透表示，合同金额超过20亿美元，涉及24架战斗机。该协议让中国成为苏-35战斗机的首个外国买家。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐