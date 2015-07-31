中俄将于8月举行联合军演 地点涉及日本海海空域

此举或令日本不安。中俄最新联合军演也正值美国加强与亚洲盟友的军事合作、以应对中国在南海争议上态度日渐强硬之际。

中国国防部发言人杨宇军在每月例行记者会上表示，中俄两军将于8月20日至28日在彼得大帝湾海域、克列尔卡角沿岸地区和日本海海空域举行代号为“海上联合-2015(II)”的联合军演。