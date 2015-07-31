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时事要闻 | 2015年 7月 31日 星期五 11:19 BJT

中俄将于8月举行联合军演 地点涉及日本海海空域

路透北京7月30日 - 中国周四称，中国和俄罗斯将于8月举行海上联合军演，地点涉及日本海海空域。

此举或令日本不安。中俄最新联合军演也正值美国加强与亚洲盟友的军事合作、以应对中国在南海争议上态度日渐强硬之际。

中国国防部发言人杨宇军在每月例行记者会上表示，中俄两军将于8月20日至28日在彼得大帝湾海域、克列尔卡角沿岸地区和日本海海空域举行代号为“海上联合-2015(II)”的联合军演。

杨宇军称，联合军演将包括联合反潜和联合反舰演习，中方参演兵力有驱逐舰、护卫舰、登陆舰、综合补给舰等水面舰艇7艘，空军预警机、歼击机5架。

杨宇军称，俄方将派出水面舰艇、潜艇、固定翼飞机参演，双方还将派出舰载直升机、海军陆战队等兵力。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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