中俄确认将通过东线管道每年对中国供气380亿立方米

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京2月26日 - 中国和俄罗斯近日确认,将通过东线管道每年对中国供气380亿立方米,并就东线LNG(液化天然气)项目和西线供气合作继续研究论证.
刊登在中国政府网的新闻稿并称,中俄两国并希望同步推进核电站、空间堆、浮动堆、快堆及在第三国建设核电站等一揽子合作.同时,继续推动电力、煤炭、能效与可再生能源、铝业等领域的长期合作.
中俄于去年5月重启天然气谈判.此前,中国因与俄方多年无法谈拢价格,导致天然气谈判在2011年年底破裂,而从土库曼斯坦增加了供应.
中国是全球成长最迅速的能源消费国,而俄罗斯是全球最大的常规天然气生产国.(完)
欲浏览更多详情,请点选中国政府网网站:(here)
(发稿 尹嫄婷 审校 黄凯)
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路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。