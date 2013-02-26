中俄确认将通过东线管道每年对中国供气380亿立方米

路透北京2月26日 - 中国和俄罗斯近日确认,将通过东线管道每年对中国供气380亿立方米,并就东线LNG(液化天然气)项目和西线供气合作继续研究论证.

刊登在中国政府网的新闻稿并称,中俄两国并希望同步推进核电站、空间堆、浮动堆、快堆及在第三国建设核电站等一揽子合作.同时,继续推动电力、煤炭、能效与可再生能源、铝业等领域的长期合作.

中俄于去年5月重启天然气谈判.此前,中国因与俄方多年无法谈拢价格,导致天然气谈判在2011年年底破裂,而从土库曼斯坦增加了供应.

中国是全球成长最迅速的能源消费国,而俄罗斯是全球最大的常规天然气生产国.(完)

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(发稿 尹嫄婷 审校 黄凯)

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