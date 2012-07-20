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时事要闻 | 2012年 7月 20日 星期五 09:10 BJT

中国对俄扣留中方渔船表示强烈不满

路透北京7月19日电---中国外交部副部长程国平周四紧急约见俄罗斯驻华使馆临时代办科兹洛夫，就俄炮击中国渔船造成一人失踪向俄方提出交涉。

周二，中国两艘渔船进入俄远东滨海边疆区捕鱼，俄罗斯一艘海岸警卫舰先鸣枪示警，然後开枪阻止其中一艘捕捞鱿鱼的渔船。这两艘渔船及36名渔民遭俄方扣留。

根据中国外交部在其网站上发布的声明，程国平约见科兹洛夫时称，中方“对俄方粗暴执法、动用武力抓扣中方渔船造成中方人员失踪表示强烈不满”。

声明指出，中方要求俄方尽快彻查真相并将结果及时通报中方。俄罗斯媒体早前报导称，这起事件未造成人员伤亡。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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