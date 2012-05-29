中俄将重启天然气谈判

路透北京5月29日电---中国外交部副部长程国平周二表示,中国与俄罗斯将重启天然气谈判,并将寻求天然气上游、下游部门合作.

"我认为(天然气谈判)会出现新突破,合作包括上游及下游,双方分摊风险和收益,"程国平在一场联合媒体简报会上表示,俄罗斯驻中国大使Sergey Razov亦有出席.

中俄之间的谈判於去年年底破裂,当时中国因与俄方多年无法谈拢价格,而从土库曼斯坦增加了供应.中国是全球成长最迅速的能源消费国,而俄罗斯是全球最大的常规天然气生产国.

中国国务院副总理李克强上月率代表团访问莫斯科,代表团中一名高级能源官员向记者表示,访问期间中国提出了进行天然气合作的新模式.(完)

--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍/程琳

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