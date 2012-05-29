中俄将重启天然气谈判

沪深证交所周三两融余额升18.5亿元 连续三日上升
路透上海2月23日 - 中国股市沪综指周三收升0.24%。沪深证交所融资融券余额当日上升18.5亿元人民币，连续三日上升；两市两融余额为9,026.3亿元，续创逾一个月高点。
路透北京5月29日电---中国外交部副部长程国平周二表示,中国与俄罗斯将重启天然气谈判,并将寻求天然气上游、下游部门合作.
"我认为(天然气谈判)会出现新突破,合作包括上游及下游,双方分摊风险和收益,"程国平在一场联合媒体简报会上表示,俄罗斯驻中国大使Sergey Razov亦有出席.
中俄之间的谈判於去年年底破裂,当时中国因与俄方多年无法谈拢价格,而从土库曼斯坦增加了供应.中国是全球成长最迅速的能源消费国,而俄罗斯是全球最大的常规天然气生产国.
中国国务院副总理李克强上月率代表团访问莫斯科,代表团中一名高级能源官员向记者表示,访问期间中国提出了进行天然气合作的新模式.(完)
--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍/程琳
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