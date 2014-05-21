即时观点：中俄双方签订期待已久的天然气协议（更新版）

路透5月21日 - 俄罗斯国有控股企业Gazprom(GAZP.MM)周三与中国签订了一项外界期盼已久的天然气供应协议。

未透露协议的定价细节。外界认为将涉及俄罗斯通过连接两国的新东线管道，每年向中国供应380亿立方米天然气。初步估值超过4,000亿美元。

以下为分析师评论摘要：

英国ENERGY ASPECTS咨询公司高管TREVOR SIKORSKI：

主要的特点是这是一份长期协议，因这需要Gazprom对管道和西伯利亚的天然气田进行庞大的投资。只有在本世纪的10年代末才有可能看到供气。这对于Gazprom是急需的，因该公司最终可以一定程度上多元化出口市场。

野村亚洲石油研究部门主管GORDON KWAN：

(对于中国来说，)这肯定是一个理想的交易，尽管我们还不知道具体价格。这个价格有可能是基于一个公式，因为我认为公式将有助于确保未来所有的变数都能被考虑在内。

中国在交易的议价方面处于有利地位，特别是考虑到反腐败行动所带来的动力。中国石油天然气股份有限公司和中国石油天然气集团公司不能再签下糟糕的合约了。

此外，考虑到欧盟的制裁可能会对俄罗斯造成冲击，我不认为Gazprom有条件能够争取到很高的价格，因为中国四川的天然气探测取得突破，北美有可能出口液化天然气，这些都是谈判的筹码，特别是俄罗斯在2019-2020年之前还无法供气。

咨询公司CHINA MATTERS主管MICHAL MEIDAN：

有两个选择。一个是中国支付一笔预付款，但并不希望透露具体金额，因为他们有点谨慎，不想以此为先例。我认为这有些难以让人相信，因为这不是他们的办事模式。

中国国家开发银行一直在提供贷款，而且条款也不是对中方不利，所以他们为什么不愿意披露。但这是一个选择，因为他们正在转向财务上更加严格或更加保守的模式。

另一个选择是，他们签署了协议，但尚未就初始价格达成共识。他们可与新加坡原油价格或日本清关原油价格(JCC)挂钩，但他们尚未就初始价格达成协议。

我实际上认为，这是较差的结果，因为他们上了头条，普京取得了成果。但分歧则进一步拖延下去。

亚洲FG ENERGY公司副董事长KANG WU：

当前谈论该协议的经济效益似乎为时尚早，但是毫无疑问中国需要这些天然气应对恶劣的空气污染，并满足未来的天然气供应目标。

这的确会大为巩固中俄之间的关系，且政治影响非常大。这对于俄罗斯而言是巨大的胜利，因俄罗斯为天然气出口锁定了另一个买家。当然我们会听到很多的溢美之词，不过我认为不会有人天真到以为协议会立即改变当前的形势。对于俄罗斯而言这是一个长期解决之道，其仍然要依赖于对欧洲的出口。

假设该协议是之前商讨的每年380亿立方米，这相当于当前天然气供应的约四分之一。到2020年，该比例会下降，但是中国会尽可能买下所有能够获得的供应。

(编译 田建华/洪曦; 审校 王洋)

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