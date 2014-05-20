中俄天然气供应协议谈判仍在进行--Gazprom执行长

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透莫斯科5月20日 - 俄罗斯国有天然气公司Gazprom (GAZP.MM)执行长Alexei Miller周二在声明中称，中国和俄罗斯就天然气供应协议的谈判仍在进行。双方仍未签订这份等待已久的协议。
Miller称，“谈判仍在进行，没有受阻，双方都寻求妥协。可以在互惠的基础上签订该协议。”
俄罗斯总统普京当前对中国进行为期两天的访问，外界高度预期双方会签订Gazprom向中国石油天然气集团公司供气30年，每年380亿立方米的协议。(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数