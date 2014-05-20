中俄天然气供应协议谈判仍在进行--Gazprom执行长

路透莫斯科5月20日 - 俄罗斯国有天然气公司Gazprom (GAZP.MM)执行长Alexei Miller周二在声明中称，中国和俄罗斯就天然气供应协议的谈判仍在进行。双方仍未签订这份等待已久的协议。

Miller称，“谈判仍在进行，没有受阻，双方都寻求妥协。可以在互惠的基础上签订该协议。”

俄罗斯总统普京当前对中国进行为期两天的访问，外界高度预期双方会签订Gazprom向中国石油天然气集团公司供气30年，每年380亿立方米的协议。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

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