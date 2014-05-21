中国和俄罗斯Gazprom签订天然气供应协议（更新版）

2013年11月14日在俄罗斯圣彼得堡拍到的Gazprom公司标志。 REUTERS/Alexander Demianchuk

（新增细节）

路透上海5月21日 - 中国与俄罗斯周三签订了一项期盼已久的天然气供应协议，确保了中国获取这种清洁燃料的一个新来源，同时向俄罗斯开放了市场。而此时欧洲正在其他地方寻找能源。

根据协议，预计未来30年俄罗斯将每年向中国供应380亿立方米天然气。交易整体估值超过4,000亿美元。

天然气将通过一条新管道进行输送，该管道连接西伯利亚油气田至中国海岸线附近的主要消费中心。

俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平在上海见证了俄方国有企业Gazprom(GAZP.MM)与中国石油签订此项协议。

Gazprom拒绝透露双方达成的价格。协议的谈判拖延了10多年，价格是主要障碍。

从象征意义来看，协议的签署代表着俄罗斯总统普京取得了一次重大胜利。在欧盟因乌克兰危机要降低对俄罗斯能源依赖之际，普京需要在亚洲达成新的伙伴关系。

Gazprom的首席执行官Alexei Miller表示，一个潜在的问题是，中国是否会先支付一大笔预付款，以提供部分基础设施成本，但目前协议的这个方面仍未解决。

天然气供应协议签署之后，Gazprom股价上涨近2%。(完)

(编译 王翔琼/李春喜; 审校 屈桂娟/王洋)

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