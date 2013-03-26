中俄供气谈判达成初步妥协 但价格问题仍未谈拢

路透莫斯科3月25日 - 在谈判多年未能达成供气协议后，中国接受了俄罗斯能源巨头Gazprom(GAZP.MM)抛出的橄榄枝，不过双方在价格这个主要的分歧点上仍未谈拢。

Gazprom与中国石油天然气集团公司周五晚间达成协议，2018年起俄罗斯将每年向中国输送380亿立方米天然气，供气来源仅限于东西伯利亚油田，而非向欧洲供气的西西伯利亚。

双方已签署谅解备忘录，Gazprom放弃了利用西西伯利亚地区核心油田同时供应欧洲和中国，从而可以根据更优价格情况来选择向东还是向西输气的打算。

新协议供气量低于原计划的每年680亿立方米，当初协议设想的是搭建一条新管道连接中国与东西伯利亚尚未开采的新油田，从西伯利亚东西两个地区同时向中国输气。

不过即便是以每年380亿立方米的供应数量，也将使中国成为Gazprom的最大客户，超过去年进口330亿立方米俄天然气的德国。

中石油同意讨论为30年的天然气供应预付款项，表明作为交换中国也做出一定让步。分析师称这可能降低输气的预估成本。

这份谅解备忘录仍未在价格问题上达成妥协。

双方都承诺年底前签署协议，但均未展现出在价格上退让的迹象。

分析师指出，两者最终敲定价格的机会可能会转瞬即逝，因为供应方面的选择快速增多，中国会利用这一点，多方签署合同来满足未来几十年的天然气需求。(完)

(编译 程琳; 审校 石冠兰)

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