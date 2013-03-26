中俄供气谈判达成初步妥协 但价格问题仍未谈拢

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透莫斯科3月25日 - 在谈判多年未能达成供气协议后，中国接受了俄罗斯能源巨头Gazprom(GAZP.MM)抛出的橄榄枝，不过双方在价格这个主要的分歧点上仍未谈拢。
Gazprom与中国石油天然气集团公司周五晚间达成协议，2018年起俄罗斯将每年向中国输送380亿立方米天然气，供气来源仅限于东西伯利亚油田，而非向欧洲供气的西西伯利亚。
双方已签署谅解备忘录，Gazprom放弃了利用西西伯利亚地区核心油田同时供应欧洲和中国，从而可以根据更优价格情况来选择向东还是向西输气的打算。
新协议供气量低于原计划的每年680亿立方米，当初协议设想的是搭建一条新管道连接中国与东西伯利亚尚未开采的新油田，从西伯利亚东西两个地区同时向中国输气。
不过即便是以每年380亿立方米的供应数量，也将使中国成为Gazprom的最大客户，超过去年进口330亿立方米俄天然气的德国。
中石油同意讨论为30年的天然气供应预付款项，表明作为交换中国也做出一定让步。分析师称这可能降低输气的预估成本。
这份谅解备忘录仍未在价格问题上达成妥协。
双方都承诺年底前签署协议，但均未展现出在价格上退让的迹象。
分析师指出，两者最终敲定价格的机会可能会转瞬即逝，因为供应方面的选择快速增多，中国会利用这一点，多方签署合同来满足未来几十年的天然气需求。(完)
(编译 程琳; 审校 石冠兰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。