中俄双方提出互免天然气相关税费--Rosneft执行长

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海5月20日 - 俄罗斯最大油企Rosneft(ROSN.MM)周二表示，俄罗斯已提出为输往中国的天然气供应取消开采税，而中国也准备取消对俄罗斯天然气的进口税。
“我们正在讨论将供往中国的天然气矿藏来源。这是一个非常明智和有价值的建议，可以成为双方折衷的基础，”该公司执行长谢琴(Igor Sechin)向记者表示。(完)
(编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。