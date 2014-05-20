中俄双方提出互免天然气相关税费--Rosneft执行长

路透上海5月20日 - 俄罗斯最大油企Rosneft(ROSN.MM)周二表示，俄罗斯已提出为输往中国的天然气供应取消开采税，而中国也准备取消对俄罗斯天然气的进口税。

“我们正在讨论将供往中国的天然气矿藏来源。这是一个非常明智和有价值的建议，可以成为双方折衷的基础，”该公司执行长谢琴(Igor Sechin)向记者表示。(完)

(编译 朱晓军；审校 石冠兰)

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