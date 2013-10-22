Gazprom与中方就天然气供应定价公式达成共识

路透北京10月22日 - 俄罗斯能源部长Alexander Novak周二称，Gazprom(GAZP.MM)和中石油(CNPC)已经就俄罗斯每年供应380亿立方米天然气的定价公式达成共识。

“Gazprom和中石油已就定价公式达成一致，”Novak在随行俄罗斯总理梅德韦杰夫访问中国时对记者说。

根据Gazprom的一名发言人，天然气价格本身则尚未达成协议，而这正是导致中俄双方合约谈判拖延多年的最主要障碍。

“双方已对公式形成统一意见，但这还不算结束，”发言人Sergei Kupriyanov对路透表示。(完)

(编译 李婷仪 审校 王翔琼/田建华)

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