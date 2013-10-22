Gazprom与中方就天然气供应定价公式达成共识

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京10月22日 - 俄罗斯能源部长Alexander Novak周二称，Gazprom(GAZP.MM)和中石油(CNPC)已经就俄罗斯每年供应380亿立方米天然气的定价公式达成共识。
“Gazprom和中石油已就定价公式达成一致，”Novak在随行俄罗斯总理梅德韦杰夫访问中国时对记者说。
根据Gazprom的一名发言人，天然气价格本身则尚未达成协议，而这正是导致中俄双方合约谈判拖延多年的最主要障碍。
“双方已对公式形成统一意见，但这还不算结束，”发言人Sergei Kupriyanov对路透表示。(完)
(编译 李婷仪 审校 王翔琼/田建华)
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路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。