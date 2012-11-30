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中国财经 | 2012年 11月 30日 星期五 09:06 BJT

中国期待中俄天然气谈判取得进展

路透北京11月29日电---中国外交部副部长程国平周四称，预计下周温家宝访问俄罗斯时中俄天然气谈判能够取得进展，尽管长期以来两国在定价上存在分歧。

程国平在媒体吹风会上指出，中俄将密切探讨天然气合作，主要问题是天然气期货价格。

程国平表示，相信在双方的共同努力下，中俄天然气合作将取得重大进展。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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