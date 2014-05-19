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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 09:44 BJT

普京称中俄天然气磋商进入“最后阶段”--新华

(本文由路透中文网编译并提供)

路透上海5月19日 - 据新华社周一报道，俄罗斯总统普京称中俄天然气协议准备工作已进入“最后阶段”。

普京将于5月20-21日访华，他在接受中国媒体采访时说：“对俄罗斯而言，执行这些协议意味着天然气供应市场多元化；而对中方而言，这可帮助缓解能源短缺并有助于生态安全。”

中国对清洁能源的需求将大幅增长，而中俄天然气协议将为中国提供重要的天然气供应来源。

对俄罗斯而言，签署每年对华供应380亿立方米天然气的协议，将帮助其降低对欧洲市场的依赖，从而实现向亚洲市场的战略转移。

俄罗斯天然气公司（Gazprom）周末称，中俄双方距离敲定天然气协议还差“一位数”。

中国天然气需求迅速增长，同时降低煤炭消耗。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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