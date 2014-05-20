中俄尚未达成天然气协议 俄方称已取得很大进展（更新版）

路透上海5月20日 - (新增更多细节)

一位俄罗斯政府官员周二表示，中国和俄罗斯尚未就天然气供应的价格问题达成协议。由于乌克兰危机使俄罗斯压力增大，与中国达成天然气供应协议就变得更加紧迫。

俄罗斯总统普京正在对中国进行为期两天的访问，近几个月来外界对双方签署天然气供应协议的预期很高。预计俄罗斯能源公司Gazprom将向中国石油天然气集团公司(CNPC)每年供应380亿立方米天然气，为期30年。

分析师估计协议价值约为4,000亿美元。

“访问尚未结束。谈判将继续进行...取得了重要进展，但价格方面还有一些问题需解决，”克里姆林宫发言人Dmitry Peskov对记者表示。他陪同俄罗斯总统普京访问中国。

“今天还将继续谈判，可能随时达成协议。”

据新华社周一报导，俄罗斯总统普京称中俄天然气协议准备工作已进入“最后阶段”。

俄罗斯天然气公司Gazprom(GAZP.MM)周末称，中俄双方距离敲定天然气协议还差“一位数”。

但周一接近Gazprom的消息人士表示，Gazprom希望中国现在就支付250亿美元，以获得未来的天然气供应。中国迄今不愿意做出这种承诺，担心其它供应国也寻求同样的做法。

尽管有传言称价格差距缩小，但中俄尚未达成协议，表明中国在极力杀价。

“虽然俄罗斯方面传出各种说法，尽管他们很急切，但中国占据着上风，”野村总合研究所的油气研究区域主管Gordon Kwan说。

“中国希望真正把价格压下来。中国有其他选择，比如四川的天然气项目，还有美国的液化天然气(LNG)。如果俄罗斯仅仅因为价格问题而不能和中国达成协议，我认为他们将犯下错误。”

俄中双方在联合声明中称，两国将加强能源领域合作，及在俄罗斯的基础设施建设。

双方还将加强金融合作，提高以卢布和人民币结算的贸易额。(完)

(编译 李春喜/艾茂林; 审校 王洋/张涛)

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