中俄天然气价可能贴近中亚气价 有助中国提高供应量--瑞信

神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透香港5月19日 -投行瑞信的报告称，预计中国与俄罗斯有机会于今年内达成天然气供应协议，价格贴近中亚气价，此将有助中国提高天然气供应量。
据新华社周一报导，俄罗斯总统普京称中俄天然气协议准备工作已进入“最后阶段”。普京将于5月20-21日访华。
瑞信的报告称，俄罗斯拥有世界第二大天然气储备，现时主要通过乌克兰供气到欧洲，但由于近期两国关系紧张，俄罗斯有更大诱因去落实对中国供气，令中俄气价谈判分歧收窄，估计每百万英热单位的气价为9-11美元，贴近目前中国从中亚进口气价10美元/百万英热单位，并较亚洲现货液化天然气（LNG）价低30-50%。
瑞信相信，中俄两国有机会于今年内签订协议，自2018年起俄罗斯对中国开始供气，这样便可填补中国天然气供应缺口，令中国有望于2020年达到4,200亿立方米之供应量。
“除了从俄罗斯进口天气，中国本土页岩气发展亦好于预期，估计2015-2020年间中国天然气供应量的复合增长率达10%。”该行分析师戴淮在报告中称。
中国国家发改委在4月发布的“关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见”中提出，将增加天然气供应，中国2020年天然气供应能力目标为4,000亿立方米，力争达到4,200亿立方米。
瑞信并称，预期中国于2020年从俄罗斯进口天然气200亿立方米，页岩气产量450亿立方米。基于对地质结构有更好的评估以及钻井成本下降，估计页岩气开发的收支平衡点有机会由现时14美元/百万英热单位降至10美元/百万英热单位。
瑞信认为，中国以合理价钱提高长期天然气供应，对于国内城市燃气供应商来说具有正面作用，因此前投资者担忧中国加大LNG供应会导致城市供气商的利润受压，该行遂将城市燃气板块的投资评级由“减持”调高至“与大市持平”。
个股方面，瑞信将中国燃气(0384.HK)的投资评级由“落后大市”上调至“优于大市”，新奥能源(2688.HK)由“落后大市”升至“中性”，华润燃气(1193.HK)与北京控股(0392.HK)则维持“优于大市”。
中国燃气周一收升5.75%，报12.5港元；新奥能源升3.87%，报55港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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